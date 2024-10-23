Video Yaşam Yeşilırmak Nehri'nin kıyısına çuvallar dolusu soğan ve patlıcan döküldü | Video
Yeşilırmak Nehri'nin kıyısına çuvallar dolusu soğan ve patlıcan döküldü | Video

Yeşilırmak Nehri'nin kıyısına çuvallar dolusu soğan ve patlıcan döküldü | Video

23.10.2024 | 09:15

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nin kıyısına çürümeye yüz tutmuş çuvallar dolusu soğan ve patlıcan döküldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Soğan üretiminde Türkiye'de ikinci sırada bulunan kentte, Amasya - Çorum kara yolu üzerindeki bir köprünün altından akan nehir sularının kıyısında kirliliğe ve kötü kokuya yol açan bu durum tepkiye neden oldu.

"ÇÜRÜMEDEN HAYVANLARA YEDİRİLEBİLİRDİ"
Satılmayı beklerken dökülen bu ürünlerin faydalı şekilde değerlendirilebileceğine değinen vatandaşlardan Hamdi Demir, "Bugün oraya döken, yarın ırmağın içine de dökecektir. Bu ürünler çürümeden hayvanlara yedirilebilirdi ya da gömülmeliydi. Eskiden köylerde çöpe bir şey atılmazdı. Şimdi nasıl oluyor da bunları atıyorlar anlamış değilim" dedi.

Uzun yılladır balık tuttuğu nehrin kıyısına soğan ve patlıcanın yanı sıra diğer ürünlerin de atıldığını gördüklerini anlatan Demir, "Bu görüntüler Amasya'ya yakışmıyor. Zaten ırmakta balık da kalmadı" diye konuştu.

Tepki çeken görüntülerin ihbarı üzerine Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeşilırmak Nehri’nin kıyısına çuvallar dolusu soğan ve patlıcan döküldü | Video 02:54
Yeşilırmak Nehri'nin kıyısına çuvallar dolusu soğan ve patlıcan döküldü | Video 23.10.2024 | 09:15
Dere kenarında kesilmiş ve yakılmış ceset bulunmuştu, polis cinayeti çözdü | Video 01:51
Dere kenarında kesilmiş ve yakılmış ceset bulunmuştu, polis cinayeti çözdü | Video 23.10.2024 | 08:26
Zeytinburnu’nda iş merkezindeki yangını söndürme çalışmaları 13 saattir sürüyor | Video 04:50
Zeytinburnu’nda iş merkezindeki yangını söndürme çalışmaları 13 saattir sürüyor | Video 23.10.2024 | 08:26
Rize’de ters şeritte giden araç trafiği tehlikeye soktu! O anlar kamerada | Video 00:56
Rize'de ters şeritte giden araç trafiği tehlikeye soktu! O anlar kamerada | Video 23.10.2024 | 06:15
Aile katliamında ölü sayısı 3’e yükseldi, şüpheli tutuklandı | Video 02:33
Aile katliamında ölü sayısı 3'e yükseldi, şüpheli tutuklandı | Video 23.10.2024 | 06:15
Yüksekova’ya kış geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı | Video 02:18
Yüksekova'ya kış geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı | Video 23.10.2024 | 06:15
Kırıkkale’de korkutan yangın: 2 kişi dumandan zehirlendi 00:21
Kırıkkale’de korkutan yangın: 2 kişi dumandan zehirlendi 23.10.2024 | 01:57
Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpma anı kamerada 00:11
Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpma anı kamerada 22.10.2024 | 18:27
Kayseri’de polisten kaçan şahsın vatandaşın çelmesiyle yakalanma anı kamerada 01:48
Kayseri'de polisten kaçan şahsın vatandaşın çelmesiyle yakalanma anı kamerada 22.10.2024 | 18:23
HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı | VİDEOHABER 00:46
HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı | VİDEOHABER 22.10.2024 | 15:02
Karısını ve kayınbabasını vurma anı saniye saniye görüntülendi | Video 00:13
Karısını ve kayınbabasını vurma anı saniye saniye görüntülendi | Video 22.10.2024 | 13:12
Gebze’deki patlamada 7 kişi yaralandı, 3 bina hasar gördü | Video 04:27
Gebze'deki patlamada 7 kişi yaralandı, 3 bina hasar gördü | Video 22.10.2024 | 13:12
Cinayet zanlısının saklandığı evi fareler bastı, kaçtığı adreste yakalandı | Video 01:41
Cinayet zanlısının saklandığı evi fareler bastı, kaçtığı adreste yakalandı | Video 22.10.2024 | 13:12
Gaziosmanpaşa’da yanan iş yeri böyle görüntülendi | Video 02:32
Gaziosmanpaşa'da yanan iş yeri böyle görüntülendi | Video 22.10.2024 | 13:12
Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi 01:15
Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi 22.10.2024 | 09:09
Peçeteye ‘Mezar taşımı yaptırmayın’ yazıp ortadan kaybolan gençten acı haber | Video 00:37
Peçeteye ‘Mezar taşımı yaptırmayın' yazıp ortadan kaybolan gençten acı haber | Video 22.10.2024 | 09:02
Narin Güran’ın cinayetinde anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 05:59
Narin Güran'ın cinayetinde anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 22.10.2024 | 08:59
Esenler TEM Otoyolu’nda feci kaza! Motosiklet asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü | Video 04:48
Esenler TEM Otoyolu'nda feci kaza! Motosiklet asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü | Video 22.10.2024 | 08:59
Adana’da şizofren genç ailesini katletti: 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:45
Adana'da şizofren genç ailesini katletti: 2 ölü, 1 yaralı | Video 22.10.2024 | 08:59
Adana’da mezarlıkta dehşet: 3 kadın öldürüldü! 00:34
Adana'da mezarlıkta dehşet: 3 kadın öldürüldü! 21.10.2024 | 17:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA