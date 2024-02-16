Yok böyle dolandırıcılık! "Tebligat var" diyerek kapı kapı boş senet imzalattı | Video 16.02.2024 | 12:50 İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kapı kapı dolaşarak kendini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtan, tebligat olduğunu söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştiren dolandırıcı, polis tarafından yakalandı. Onlarca kişiden imzalı senet toplayan şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dolandırıcılar, farklı farklı yöntemlerle vatandaşları her gün tuzaklarına düşürürken, İzmir Karşıyaka'daki yöntem "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

İlçede kapı kapı dolaşan bir kişi, kendisini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtarak vatandaşlara tebligat olduğunu, imzalamaları gerektiğini söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştirdi. Kağıttan basit bir düzenek yaparak bu şekilde onlarca kişiden imzalı senet topladığı tespit edilen şüpheli F.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarını işleyen F.Y. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest kaldı.