Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı | Video

Elazığ’da yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü, otomobiliyle durmayarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, merkez Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın hafif yaralanırken, sürücüsü otomobiliyle birlikte olay yerinde durmayarak kaçtı. Kadının yaralı olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.