Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı | Video
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Elazığ’da yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü, otomobiliyle durmayarak olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.