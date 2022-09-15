Video Yaşam Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı | Video
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı | Video

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı | Video

15.09.2022 | 10:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı | Video 01:27
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı | Video 15.09.2022 | 10:06
4 ilde 260 vatandaşı dolandıran suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı | Video 01:10
4 ilde 260 vatandaşı dolandıran suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı | Video 15.09.2022 | 10:04
Ters yönde giden hafriyat kamyonu kamerada | Video 00:30
Ters yönde giden hafriyat kamyonu kamerada | Video 15.09.2022 | 09:24
Nemrut kraterindeki ayılar aç kalınca insanlara saldırdı | Video 01:32
Nemrut kraterindeki ayılar aç kalınca insanlara saldırdı | Video 15.09.2022 | 09:32
Lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL hırsızlık kamerada | Video 02:53
Lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL hırsızlık kamerada | Video 15.09.2022 | 09:32
Lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL hırsızlık kamerada | Video 02:53
Lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL hırsızlık kamerada | Video 15.09.2022 | 09:24
Samsun’da parkta bıçaklı saldırı: 2 yaralı | Video 01:06
Samsun'da parkta bıçaklı saldırı: 2 yaralı | Video 15.09.2022 | 09:18
Mersin’de belediye çalışanlarına PKK operasyonu | Video 01:55
Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu | Video 15.09.2022 | 08:38
Sinop’ta seyir halindeki araç bir anda alev aldı | Video 00:33
Sinop'ta seyir halindeki araç bir anda alev aldı | Video 15.09.2022 | 08:34
Marmaris narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor | Video 00:22
Marmaris narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor | Video 15.09.2022 | 08:34
Sakarya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:38
Sakarya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı | Video 15.09.2022 | 08:34
Çorlu’da yatak üretim fabrikası alev alev yandı | Video 02:46
Çorlu’da yatak üretim fabrikası alev alev yandı | Video 15.09.2022 | 08:34
Kapıkule yolunda 2 tır çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:46
Kapıkule yolunda 2 tır çarpıştı: 1 yaralı | Video 15.09.2022 | 08:34
Sandalyelerin havada uçuştuğu pompalı tüfekli kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:30
Sandalyelerin havada uçuştuğu pompalı tüfekli kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.09.2022 | 00:04
Kargocudan akılalmaz hareket! Adreste kimseyi bulamayınca, paketi böyle teslim etti | Video 00:59
Kargocudan akılalmaz hareket! Adreste kimseyi bulamayınca, paketi böyle teslim etti | Video 14.09.2022 | 22:21
Dehşete düşüren görüntüler! Para vermeyen amcasını böyle vurdu | Video 01:28
Dehşete düşüren görüntüler! Para vermeyen amcasını böyle vurdu | Video 14.09.2022 | 21:18
Esenyurt Devlet Hastanesinde kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti | Video 01:26
Esenyurt Devlet Hastanesinde kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti | Video 14.09.2022 | 21:06
Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı | Video 01:00
Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı | Video 14.09.2022 | 20:35
Denizde kaybolan köpeği sahil güvenlik kurtardı | Video 01:16
Denizde kaybolan köpeği sahil güvenlik kurtardı | Video 14.09.2022 | 20:33
Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler | Video 00:28
Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler | Video 14.09.2022 | 19:44

Elazığ’da yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü, otomobiliyle durmayarak olay yerinden kaçtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, merkez Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın hafif yaralanırken, sürücüsü otomobiliyle birlikte olay yerinde durmayarak kaçtı. Kadının yaralı olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA