Yozgat’ta kiracı tartıştığı dükkan sahibini bıçakla yaraladı | Video

31.08.2025 | 08:51

Yozgat’ta kiracı, tartıştığı dükkan sahibini bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Medrese Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Dükkan sahibi Hakan Karakoç ile henüz ismi öğrenilemeyen kiracısı arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kiracı, dükkan sahibini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hakan Karakoç, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
