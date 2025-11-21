Zehir tacirlerine dev operasyon: 14 kişi tutuklandı | Video
21.11.2025 | 08:29
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddeleri temin eden 16 şüpheliye yönelik 20 Kasım 2025 günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 32 bin 930 içimlik sentetik kannabinoid (uç bonzai), 12 bin 137 adet sentetik ecza hap, 177,86 gram sentetik kannabinoid, 237,202 gram esrar, 1,72 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 775 TL para ile 1 tüfek ve 10 kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
