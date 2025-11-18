Zehir tacirlerine polisten darbe: 6 günde 16 şüpheli gözaltına alındı | Video
18.11.2025 | 12:42
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca 1 şüphelinin 'silahlı tehdit' suçundan 13 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası, 1 şüphelinin 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma' suçundan 2 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:49
04:27
01:52
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 12:12
03:14
İstanbul Havalimanı yolunda otomobil alev alev yandı | Video 18.11.2025 | 11:37
00:43
Yasak ilişki cinayeti kamerada | Video 18.11.2025 | 10:58
01:51
06:32
Alanya’da kruvaziyer rekoru: bu yıl 25 gemiyle 23 bin turist geldi | Video 18.11.2025 | 10:58
00:49
IQ Money’e operasyon: 26 kişi gözaltına alındı | Video 18.11.2025 | 10:58
00:39
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 6 kişi yakalandı | Video 18.11.2025 | 10:32
03:56
Beyoğlu’nda tramvay motosiklete böyle çarptı | Video 18.11.2025 | 10:25
00:47
04:45
00:28
Göçmen kaçakçılarına operasyon: 47 tutuklama | Video 18.11.2025 | 09:08
03:44
Baba Servet Böcek’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi | Video 18.11.2025 | 09:08
05:18
00:54
Erzincan’da trafik kazası: 2’i çocuk 4 yaralı | Video 18.11.2025 | 09:00
00:11
Ankara’da drift yapan şahıs yakalandı | Video 18.11.2025 | 08:39
01:22
Malatya'da 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı | Video 18.11.2025 | 08:28
01:20
İzmir'de şantiyede yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 17.11.2025 | 16:32