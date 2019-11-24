24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve terör örgütü PKK'nın hain saldırılarında şehit düşen öğretmenlerimiz Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve Neşe Alten'i rahmetle ve dualarla anıyor, onların ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz.