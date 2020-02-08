Son dakika! İstanbul'da kar kaç gün sürecek? (8 Şubat 2020 Cumartesi) Meteoroloji'den İstanbul hava durumu, kar yağışı uyarısı | Video

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul hava durumu, soğuk ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da beklenen kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı sebebiyle okulla tatil edilecek mi? İşte Metetoroloji'nin 8 Şubat 2020 Cumartesi - 9 Şubat 2020 Pazar (hafta sonu) İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurtta hava durumu, kar yağışı ve soğuk hava tahminleri...