Son dakika! İstanbul'da kar kaç gün sürecek? (8 Şubat 2020 Cumartesi) Meteoroloji'den İstanbul hava durumu, kar yağışı uyarısı | Video
Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul hava durumu, soğuk ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da beklenen kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı sebebiyle okulla tatil edilecek mi? İşte Metetoroloji'nin 8 Şubat 2020 Cumartesi - 9 Şubat 2020 Pazar (hafta sonu) İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurtta hava durumu, kar yağışı ve soğuk hava tahminleri...
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