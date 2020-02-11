Son dakika! İstanbul'da polisten yer altı tankı operasyonu | Video

Son dakika haberi... Kaçakçılık Polisi, toprağın altına gömülerek yer altına gizlenmiş yakıt tanklarına operasyon yaptı. "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan 14 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, kaçak olarak toplanan atık yağların "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan karışımlı akaryakıt haline dönüştürüldüğünü, depolandığı ve satışa sunulduğunu tespit etti. Bahçelievler, Başakşehir, Silivri ve Küçükçekmece'de dört farklı adrese operasyon düzenlendi. Fiber tank ve toprağın altına gömülmüş yer altı tanklarında toplam 14 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. B.B. (24), İ.Ş. (52), İ.K. (33), C.A. (32) C.D. (61) adlı beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. İncelemelerin sürdüğü belirtildi.

BİR AYDA 140 TON KAÇAK AKARYAKIT

Operasyon anları ve toprağın altına gömülerek yer altına gizlenmiş yakıt tanklarının kepçelerle çıkarılma anları polis kamerasına ve Drone kamerasına böyle yansıdı. Kaçakçılık Polisleri'nin 2020 yılının Ocak ayı içerisinde İstanbul'da düzenledikleri seri operasyonlarda yaklaşık 140 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildiği ve 17 şüphelinin operasyonlarda gözaltına alındığı belirtildi. 2019 yılının Ocak ayında ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarının ise 34 bin 700 litre olduğu belirtildi. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak akaryakıtlar imha ediliyor.