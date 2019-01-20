Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan Ordu'da aday tanıtım toplantısında konuşuyor... Başkan Erdoğan: Bakınız, siyasetin bir hasbiliği vardır, bir de hesabiliği ardır. Hasbilik ideal olandır, hesabilik menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Onlarla yol yürüyemedik, onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Bakan oldular, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular ama trenden indirler. Bunlar bir daha bu trene binemeyecekler. 'Benim istediğim yok, istediğimi niye yapmıyorsunuz' bu tür şeyler yok. Davayı iktidara taşıyalım, nefsimizi değil. Nefsi ne kadar ayaklar altına alırsak hedefe o kadar çabuk ulaşırız. dedi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN