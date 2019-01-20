Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan Ordu'da aday tanıtım toplantısında konuşuyor... Başkan Erdoğan: Bakınız, siyasetin bir hasbiliği vardır, bir de hesabiliği ardır. Hasbilik ideal olandır, hesabilik menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Onlarla yol yürüyemedik, onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Bakan oldular, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular ama trenden indirler. Bunlar bir daha bu trene binemeyecekler. 'Benim istediğim yok, istediğimi niye yapmıyorsunuz' bu tür şeyler yok. Davayı iktidara taşıyalım, nefsimizi değil. Nefsi ne kadar ayaklar altına alırsak hedefe o kadar çabuk ulaşırız. dedi