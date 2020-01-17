Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz yardım telefonu

Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi İshak Sunguroğlu Caddesinde yaşayan Rıfat Sis (36) ve Azine Sis'in (32), tek çocuğu olan 6 yaşındaki Taha Kemal Sis, beynindeki tümör nedeniyle sol gözünün görme özelliğini kaybetti. Maddi durumu iyi olmayan aileyi telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taha ile ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talihsiz çocuğun tedavisi için gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.