Elazığ'ın en güvenli binası şehir hastanesi! Deprem izolatörleriyle sallantı önleniyor
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmeyen ve şehrin en güvenli yapısı sayılabilecek Elazığ Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nde, zemininde bulunan 872 deprem izolatörü sayesinde kesintisiz sağlık hizmeti verilebildi. Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nin mimarı Ahmet Akyüz, "Depremden 5-10 dakika sonra evimden çıkıp hastane binasına koştum. Elazığ'da şu anda sismik izolatör sistemi ile donatılmış tek yapı burası. Hastanenin ne kadar güvenli ve sağlam olduğunu biliyordum. Geldiğimde buradaki insan kalabalığı dikkatimi çekti. Vatandaşlar da güvenli buldukları için zannediyorum depremden hemen sonraki dakikalarda soluğu burada almışlardı" dedi.
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