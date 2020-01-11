Afyonkarahisar’da su birikintisine düşen çocuk anında yanmış, sıçrayan su diğer öğrencileri etkilemiş!

Afyonkarahisar’da, okul bahçesinde kartopu oynadıkları sırada üzerlerine sıçrayan sudan dolayı 8 öğrencinin vücudunda yanıklar oluşması olayıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Öğrenci velileri bahçede biriken bir maddenin bu yanıklara neden olduğunu iddia ederken, 2 öğrencinin daha tedavisi sürüyor.