Bim Aktüel ürünleri 10 Ocak Cuma günü itibariyle marketlerde! Katalog indirimleri ürünlerin listesi burada!

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel indirimler yer alırken, her hafta Cuma günü raflarını yenileyen ve özellikle teknolojik aletlerde yapılan indirimlerle tüketicilerin dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran market zincirinin 81 ilde de hizmet veriyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimli teknoloji fırsatları öne çıkarken şüphesiz en dikkat çeken ürün ise Meizu Note 8 64 GB cep telefonu oluyor. Hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle 10 Ocak’tan itibaren müşteriyle buluşacak olan indirim fırsatları raflara dizilmeye devam ediyor. Cuma günlerinin efsane ürünlerine ek olarak çift kişilik kadife yatak örtüsü, eşofman takımı, erkek kışlık oduncu gömleği, bere yer alıyor. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde başka hangi ürünler bulunuyor? 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirim listesi haberimizde…