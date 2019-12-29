Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar fırtınası uyarısı! (30 Aralık 2019 Pazartesi hava durumu)

Yılbaşında kar yağacak mı? Yılbaşında hangi şehirlerde kar yağacak? Meteoroloji yılbaşı için kar fırtınası uyarısında bulundu! (30 Aralık 2019 Pazartesi) İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu ve kar yağışı tahmini...