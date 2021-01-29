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açıklandı mı? ile 29 Ocak sonuçları - burada!

Pazartesi ve Cuma günleri ile canlı yayında kazandıran numaraları son dakika olarak duyurulan MPİ bugün (29 Ocak 2021 Cuma) belli oluyor. (MPİ) ile işbirliğiyle tamamen yenilenen oyunun MP TV canlı çekilişine ve bayiler üzerinden kupon doldurarak canlı çekilişe dahil olan şans oyunu severler kazandıran şanslı numaraları öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. İşte sayfası ile 29 Ocak On Numara sonuçları…

Giriş Tarihi: 29.1.2021 19:13 Son Güncelleme: 29.1.2021 19:13 ABONE OL
On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Ocak On Numara çekilişi sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende kazandıran numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları bugünkü MP TV ile Youtube canlı yayında açıklanacak. Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak MP TV canlı çekilişine katılan şans oyunu severler büyük ikramiye kazandıracak olan şanslı numaraları öğrenmek ve bilet kontrolü yapma için 29 Ocak On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (29 OCAK)

Milli Piyango Online ile 29 Ocak MPİ On Numara çekilişi sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 29 Ocak On Numara sonuçları:


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Ocak On Numara çekilişi sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!
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