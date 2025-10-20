Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Avrupa Ligi maçları 2025 || Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:39

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde bir kez daha sahne almaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, güçlü Alman temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Nice deplasmanında 2-1 galip gelen Domenico Tedesco ve öğrencileri şimdiki karşılaşma için motive olarak sahaya çıkacak. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmanın tarihini, saatini ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa arenasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Fenerbahçe, grubundaki önemli mücadelede Stuttgart'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör ve oyuncular hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler "Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından yayınlanan Avrupa Ligi fikstürüne göre, Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşması 23 Ekim 2025 günü oynanacak. Mücadele saat 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, karşılaşmayı şifresiz olarak TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

