ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 4 AĞUSTOS 2025 | On Numara sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!

On Numara çekiliş heyecanı haftanın ilk oyunuyla başladı. Milli Piyango resmi sitesinin canlı youtube hesabından açıklanan sonuçlar, aynı zamanda resmi sitesi üzerinden de sorgulanabiliyor. Peki, On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulama yapılır? İşte, MP ekranı ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!
Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 4 Ağustos 2025 saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.
İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:
Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 10 TL'dir.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.