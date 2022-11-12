Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 12.11.2022 19:13

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

On Numara sonuçları” her hafta 2 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunda bugünkü MP TV canlı yayını için kupon dolduranlar şanslı numaraları öğrenmek isteyerek “On Numara sonuçları açıklandı mı?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında 3 gün belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde 22 kazandıran numaradan 10 tanesini doğru bilenler "On Numara sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (12 AĞUSTOS)

On Numara çekiliş sonuçları ile şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şu şekilde;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Ağustos On Numara sonuçları:

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama
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