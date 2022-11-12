On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında 3 gün belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde 22 kazandıran numaradan 10 tanesini doğru bilenler "On Numara sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (12 AĞUSTOS)

On Numara çekiliş sonuçları ile şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şu şekilde;