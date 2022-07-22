Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 22.7.2022 19:45 Son Güncelleme: 22.7.2022 20:09

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan “On Numara sonuçları” bugün bir kez daha çekilerek ilan edilecek. 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunun 22 Temmuz günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek “On Numara sonuçları açıklandı mı?” sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası.

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"On Numara sonuçları" her hafta 2 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belli olmaya devam ediyor. 22 şanslı numaradan on tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazanacağı oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak oynayanlar şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyerek "On Numara sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (22 TEMMUZ)

On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Temmuz On Numara sonuçları: 45 - 30 - 36 - 49 - 66 - 78 - 55 - 48 - 53 - 29 - 50 - 47 - 65 - 51 - 14 - 37 - 68 - 27 - 74 - 40 - 7 - 5

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
ARKADAŞINA GÖNDER
On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA