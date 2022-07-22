On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"On Numara sonuçları" her hafta 2 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belli olmaya devam ediyor. 22 şanslı numaradan on tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazanacağı oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak oynayanlar şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyerek "On Numara sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (22 TEMMUZ)

On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;