Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.1.2024 13:15 Son Güncelleme: 28.1.2024 13:21

SON DAKİKA: Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının 2 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Katolik Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir.

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı! 1 kişi öldü | Video

Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

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SON DAKİKA: Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
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