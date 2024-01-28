SON DAKİKA: Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Katolik Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir.
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı! 1 kişi öldü | Video