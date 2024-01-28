SON DAKİKA: Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir.

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı! 1 kişi öldü | Video