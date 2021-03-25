Muharrem İnce daha ortada olmayan partisinden bu kadar söz ettirmeyi başarıyorsa tebrik etmek gerekir.
Gerçi bunda, CHP'nin korkusu, iktidar mahfillerinin de "CHP'ye zarar verir" beklentisi rol oynuyor ama olsun...
Dön dolaş, geçen yazdan kalma, kısa kollu gömlekli "konserve" görüntüleri... Çevresinde on kişi, görüştüğü on beş esnaf...
Peki daha kurulmamış bu parti hakkında neler biliyoruz sayılır?
"Atatürkçü" olacakmış, o tamam.
"Kendi içinde demokratik" olacakmış, o bizi pek ilgilendirmez.
Başka?
Nothing. Zilch. Niente. Rien.
İnce'nin çevirdiği ucuz numaralar, parti hakkında pek umut vermiyor.
23 Nisan'da kuracakmış (o gün resmi tatil yahu...) Herhalde 19 Mayıs'ta da programını açıklar.
Peki 30 Ağustos'ta ve 29 Ekim'de ne yapacaktır?
"23 Nisan'da kurdular, öyleyse ben bunlara oy vereyim" diyecek keriz seçmen sayısı kaçtır?
Bunlar "kasaba politikacısı" numaralarıdır.
Bu bir "kalibre" meselesidir, İnce o siyasi çapta değildir.
Taşra lisesinin öğretmenliğinden Türkiye'nin başına gelinmez.
Gelinseydi, Osman Bölükbaşı gelirdi.
***Bu parti, "HDP'yle işbirliği yapmayı hazmedemeyen CHP'lilerin alternatif partisi" olacaktır, o da tamam.
***Ne kadar oy alır diye soruyor vatandaş.