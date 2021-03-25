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Haberler Engin Ardıç Muharrem iş yapar mı?
ENGİN ARDIÇ
25 Mart 2021, Perşembe ENGİN ARDIÇ

Muharrem iş yapar mı?

daha ortada olmayan partisinden bu kadar söz ettirmeyi başarıyorsa tebrik etmek gerekir.
Gerçi bunda, CHP'nin korkusu, iktidar mahfillerinin de "CHP'ye zarar verir" beklentisi rol oynuyor ama olsun...
Dön dolaş, geçen yazdan kalma, kısa kollu gömlekli "konserve" görüntüleri... Çevresinde on kişi, görüştüğü on beş esnaf...
Peki daha kurulmamış bu parti hakkında neler biliyoruz sayılır?
"Atatürkçü" olacakmış, o tamam.
"Kendi içinde demokratik" olacakmış, o bizi pek ilgilendirmez.
Başka?
. Zilch. Niente. Rien.
İnce'nin çevirdiği ucuz numaralar, parti hakkında pek umut vermiyor.
23 Nisan'da kuracakmış (o gün resmi tatil yahu...) Herhalde 19 Mayıs'ta da programını açıklar.
Peki 30 Ağustos'ta ve 29 Ekim'de ne yapacaktır?
"23 Nisan'da kurdular, öyleyse ben bunlara oy vereyim" diyecek keriz seçmen sayısı kaçtır?
Bunlar "kasaba politikacısı" numaralarıdır.
Bu bir "kalibre" meselesidir, İnce o siyasi çapta değildir.
Taşra lisesinin öğretmenliğinden Türkiye'nin başına gelinmez.
Gelinseydi, gelirdi.

***

Bu parti, "HDP'yle işbirliği yapmayı hazmedemeyen CHP'lilerin alternatif partisi" olacaktır, o da tamam.
Peki bunlar kaç kişidir?
Bunlar seçim kazanmak için mi oy vereceklerdir, Kılıçdaroğlu ekibi aklını başına toplasın diye mi?
Diğer partilerden hangi seçmen sırf "İnce'yi mağdur ettiler" diye oyunu bunlara verir?
Ağlamakla seçim mi kazanılır?
İnce'nin herhangi bir konuda yürüteceği politika hakkında bir fikri olan var mıdır?
"Daha açıklamadı ki" diyeceksiniz ama ipuçları olmalıydı...
Kılıçdaroğlu'nun bile ne yapacağı belli:
Vahşi bir intikam alacak.
İnce acaba "Atatürkçü bir otarşi (kendi kendine yetme) politikası" uygulayacak?
Yani dünyaya kapanacak, örneğin Katar sermayesini def mi edecek?
Kimse bilmiyor.
Peki kendisi biliyor mu?
"Bölücülere karşıdır", onu biliyoruz.
Onlara da karşı.
Amerika'yla ilişkilerini nasıl düzenleyecek?
Dış işlerine kim bakıyor?

***

Ne kadar oy alır diye soruyor vatandaş.
Yüzde 5 diyeyim.
10 yapsın da beni utandırsın.

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