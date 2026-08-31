1931 yılıydı... Japonya basit bir krizi bahane ederek Çin'in kuzeyindeki Mançurya bölgesini işgal edivermiş ve bir yıl içinde orada kukla bir devlet kurmuştu.

1929 Ekonomik Buhranı Japon ekonomisini de sarsmıştı ve otoriter Japon iktidarı bir çıkış arıyordu.

Uluslararası sükunet bozuluvermişti...

Dönemin BM'si Milletler Cemiyeti'nin bir halta yaramadığı da ortaya çıkmıştı...

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Batı basını kendi havasındaydı...Japonya ve Çin çok uzaktaydı, fazla takılmadılar...ayılır gibi oldular...Ama Habeşistan da Afrika'da "unutulmuş" bir yerdi nihayetinde...kendi ekonomik, siyasal, politik dertleriyle uğraşıyordu.

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Lakin bir kere tetik düşmüştü...Zamanın zembereği kırılmıştı. Avrupa 'nın güney ucunda bir yıl sonra,başladı...Hani Hemingway'in'da anlattığı savaş...Orada şöyle der Hemingway: "Öyle ki...Almanya ve İtalya iç savaş boyunca Franco'yu, Sovyetler ise Cumhuriyetçileri fiilen desteklemişlerdi...Avrupa için bir türgibiydi her şey ama basın üzerinde durmamıştı...

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Derken...Yine "çok uzaklarda" sanılan coğrafyada...ve Çin işgalini genişletmişti.

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Bütün bunları niye yazıp hatırlattığımı kavramışsınızdır...bir dizi bölgesel savaşınhatırlamak ve anlamak istemiyoruz çünkü...

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Şimdi "nükleer denge (!) var, aynı şey olmaz" deniyor...

Umarım öyledir...

Ama çanlar kulakları sağır edercesine çalıyor.

Belki de savaş bu kez dünya çapında çok derin bir politik ve ekonomik kriz olarak cereyan edecek.

Belki bütün hesap, bütün plan budur...

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NOT DEFTERİ

Genç değiliz şimdi. İçimizde dağları devirmek, dünyayı fethetmek isteğimiz kalmadı. On sekiz yaşındaydık; tam yaşamayı ve dünyayı sevmeye başlamıştık. bizi bu dünyayı mahvetmekle görevlendirdiler. Biz yalnızca savaşa inanıyoruz artık. (ERICH MARIA REMARQUE / Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)