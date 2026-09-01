"Merhaba, bu siteye geçen sene taşındık..

Ergenlik çağındaki oğlumuz otizmli ve geçen sene yaşadığı bir kaza nedeniyle gelişen depresyon ve obsesif bozukluk tedavisi görüyor.

İlaçların etkisiyle sosyalleşme isteği başladı son günlerde…

Dün site bahçesinde birkaç çocukla birlikteyken bir çocuk şaka bu diyerek oğlumun kollarını çakmakla yakmış, birkaç defa da sigara içirmiş… Dahası siteden bir kıza da abuk sabuk videolar çektirip sosyal medyaya atmışlar.

Çok kızgın ve kırgınım…

Oğlum yaşıtlarına göre çok saf ve özel durumu nedeniyle kullanılması beni çok üzdü.

Lütfen çocuklarınızı tembihleyin…

Kendisi eğleniyor gibi görünse de onunla dalga geçip böyle şeyler yapmasınlar…"

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Ailecek tanıyorum.Mesela anlattığım olaydakiolabildiğince sakin bir dille yazılmış bu whatsapp mesajı karşısında sarsılmışlar mıdır?Kendi çocuklarına çıkışmış ve uyarmışlar mıdır?Otistik çocuğa yapılana üzülmüşler ve bunun bir daha olmaması için önlem almaya çalışmışlar mıdır?Ne gezer!

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Ben söyleyeyim…Bakışları şuydu…Bu aile sitede oturmasa, çocuk evden çıkmasa hiçbir problem olmaz.Kendi çocukları şiddet duygusuyla fena halde haşır neşirmiş falan, bunun üzerinde duran yok.Maalesef…

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Geçen gün oturduğum siteye yakın bir sokakta 12-13 yaşında erkek çocukları çıktı karşıma…Ve şöyle geçirdim içimden…Bu olguyla yüzleşebilecek miyiz?

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Koşturup durduğumuz bir hayat içindeyiz…

Üzerine politika, ekonomi, sosyal medya…

Hepsi tamam da!..

Hayatın orta yerindeki sarsıcı dönüşümlerin farkında mıyız?

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NOT DEFTERİ

Yalan söylemeden büyümeyi başarabilecek miyim. İnsanlar çoğaldıkça, kalabalıklar, kitaplar, düşünceler, olaylar karmaşıklaşınca ne yapacağım. Bir bunu biliyorum şimdi lik, benden başka herkes yalan söylüyor ( NİHAT GENÇ / Dün Korkusu )