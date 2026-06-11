Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soykırımcı sadistlere yönelik açıklamaları, Gazze Kasabı'na yine hafakanlar yaşatmış. Sayın Erdoğan'ın dün TBMM grup toplantısında siyonistlere verdiği ayar, savaş suçlusu Binyamin Netanyahu'nun travmasını daha da derinleştirdi. Reis yine 12'den vurdu. Helal olsun!

Şirazesi kayan katil Netanyahu, masum çocuk ve kadınları sistematik şekilde hunharca katleden İsrail askerlerini dünyanın 'en ahlaklı ordusu' ilan etme kepazeliğinde dahi bulundu. Oysa dünya âlem biliyor ki korkak ruhlu psikopat İsrail askerleri ancak savunmasız bebek, çocuk ve kadınlara saldırabilir. Haliyle Netanyahu'nun histerik sözlerine sosyal medyadaki kullanıcılar dünyanın her yerinden sert tepki gösterdi.

Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız için kullandığı "Antisemitik diktatör Erdoğan, İsrail devletine ahlak dersi verebilecek son kişidir" hezeyanına tepki yağdı. Aralarında antisiyonist Yahudilerden oluşan Jewish Voice örgütüyle bağlantılı hesapların da bulunduğu birçok kullanıcı "Ancak Türk'ün hükmü altında güvende oluruz" diyerek karşı tepkide bulundu. Bu tepkiler siyonistleri bir kez daha kudurttu.

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Birçok kullanıcı da Netanyahu'nun küstah sözlerini alıntılayarak şu tarihi yorumlarda bulundu: "Ey paçaları tutuşmuş Netanyahu, biz tam tersini düşünüyoruz! Bize göreZira İsrail'in soykırımına karşı sergilediği insanlık ve vicdandan yana kararlı tavrıyla Sayın Erdoğan, bu vasfı sonuna kadar hak eden yegâne dünya lideridir..."Peki, Sayın Erdoğan ne dedi de Gazze Kasabı ve yandaşları böylesine zıvanadan çıktı? Netanyahu'nun, Sayın Erdoğan'ın sarf ettiği sözlere yönelik akıldışı tepkisi, her açıdangörmesinden kaynaklanıyor. Üç yıl önce "Ortadoğu'nun haritasını değiştireceğim" diye naralar atan Netanyahu'nun bütün kirli hayalleri birer birer çöktü. Sıkıştıkça daha da çirkefleşiyor.Bu nedenle, İsrail'deki mevcut hükümetin sadece bölge için değil insanlık için de bir tehdit kaynağı haline geldiğini vurgulayan Sayın Erdoğan'ın dünkü konuşmasında Netanyahu ve cinayet şebekesininbu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artıkaltını çizmesi çok önemliydi.

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Netanyahu ve tetikçilerinin küstahlıklarına yanıt veren Sayın Erdoğan, "Sağda solda Türkiye'yi hedef alan tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi ve amacınızı zaten çok iyi biliyoruz.ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek rest çekti. Ve ardından dabirtakım ham hayallerin peşine düşenuyardı.Dediğini yapanartık. Nitekim yabancı sosyal medya kullanıcıları,olduğuna işaret ettikleri Sayın Erdoğan'ın daha önce sarf ettiğisözlerini hatırlatmaları anlamlıydı.Hâsılı kelam, Sayın Erdoğan daha en başından berisinsi planlarını biliyordu. Türkiye'yi de hedefe koyan bu kirli planları birer birer akamete uğratan Erdoğan'ın önleyici ve öldürücü hamleleri siyonist vampirleri çıldırttı/çıldırtıyor. Kudurmalarının bir nedeni de işte bu kuyruk acısı.