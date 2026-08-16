Elon Musk'ın Ukrayna savaşının kaderini değiştiren Starlink uydu ağı ile ilgili çevresine söylediği "Savaşta nasılım?" sorusuna istihzayla yaklaşanların çoğu işin ciddiyetini yavaş yavaş kavramaya başladı. Çok kısa sürede yapay zekâ destekli İHA'ların ve otomasyonda sınır tanımayan askeri teknolojilerdeki ilerlemelerin sadece savaşın değil barışın da kurallarını yeniden yazdığı bir döneme geçtik.

Askeri alandaki yapay zekâ yarışı iç ve dış sınırları birleştirerek uluslararası yönetişimi bir tercih alanından çıkarıp bir mecburiyete dönüştürüyor. Haliyle dünya küresel iç politika diyebileceğimiz bir aşamaya giriyor. İç ve dış politika alanları arasındaki çizgiler bu nedenle giderek silikleşiyor.

Bu nedenle farklı bölgelerdeki savaşları ayrı ayrı ele alamıyoruz. Gazze soykırımı ve Lübnan'a saldırılar ile Ukrayna ve ABD-İran savaşının iç içe geçtiğini görüyoruz.

Musk'ın Kiev'e Rusya içine yönelik dron saldırılarında Starlink'i kullanma izni vermesinden sonra cephedeki ivme Ukrayna lehine dönmeye başladı. Benzer şekilde İran'ın düşük maliyetli intihar dronlarıyla ABD ve İsrail'i zorlayan saldırıları yapay zekâ çağında konvansiyonel askeri üstünlükleri anlamsız hale getiriyor.

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Bu bağlamdaNitekimsıcak cephelerdeki değişimin ve savaşların mahiyetine dair dönüşümün boyutunu çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. 2018 yılında kayıtlara geçen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının sayısıyükselmiş. Yedi yıl içindesöz konusu.Bu tabloya ABD ve İsrail'in İran ile savaşındaki rakamlar dâhil değil. Hürmüz krizindeki istatistikler de ekleninceçarpıcı şekilde ortaya çıkacaktır. Bu yüzden olsa gerekRusya Starlink'e karşı kendigeliştiriyor. Spacex 'in Starlink internet ağına alternatif olsun diye.İran'ın ucuz maliyetli füzeleri ve İHA'larıyla baş edemeyen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığıçareyi ilk çok uluslu 'kurmakta arıyor.Haliyle yapay zekâ çağında iç içe geçen savaşlar bize şunu gösteriyor.Konvansiyonel üstünlüğünüzanlamına gelmiyor. Ukrayna ve İran'da görüldüğü üzere üstün askeri rakiplere verilenhayli yüksek olabiliyor. Kimse artıkkullanmakta rahat olamıyor.

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