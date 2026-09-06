Dünya kamuoyunun dikkatinin Ukrayna, İran ve Gazze'deki gelişmelere kilitlendiği bir dönemde asıl fırtınanın Almanya'da kopma ihtimali giderek güçleniyor. Bunun en büyük kanıtı da bugün Almanya'nın Saksonya- Anhalt eyaletinde yapılacak seçimlerde Alternatif (AfD) partisinin birinci çıkarak iktidara gelme olasılığı. Zira 26 Eylül 2021 genel seçimlerinde AfD, kalesi olan Doğu Almanya'nın Thüringen ve Saksaonya eyaletlerinde birinci, Brandenburg ile Mecklenburg Vorpemmern'de ise ikinci sırada yer almıştı.

O tarihten bu yana güçlenen AfD şimdi eyalet seçimlerinde iktidarın en büyük favorisi konumunda. Anketlerde açık ara öndeydi. AfD'nin iktidara gelecek olması sadece Almanya'da değil liberal ve küreselci Batılı elitlerde de büyük bir alarma yol açmış görünüyor.

AfD'nin galibiyeti ilk olarak Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin iktidarını sarsacaktır. Üstelik 20 Eylül'de AfD'nin önceki seçimlerde birinci olduğu Mecklenburg Vorpemmern ile güçlü olduğu Berlin'de de seçimler yapılacak. Gelecek yıl ise dört eyalette daha seçim var. Bu tablo bize Merz'i çok zor bir takvimin beklediğini gösteriyor.

***

AfD liderida zaten politikasınıüzeri kurmuş durumda. Saksonya-Anhalt'daki zafer ve ardından diğer eyaletlerde yapılacak seçimlerdeki başarılar Merz'ingeri dönülemez şekilde hızlandıracaktır. Hatta daha ötesine giderek Almanya'nın yeniden bölünmesiyle dahi sonuçlanabilir bu gelişmeler. Zira, AfD taraftarları ve siyasileridiyor. Büyük çoğunluk bu seçimidiye görüyor.Liberal ve küreselcilerle ana akım medyanın AfD'nin yükselişini 'aşırı sağcı ve neo-nazi' olarak kodlaması gerçekleri çarpıtmaktan başka bir şeye hizmet etmiyor. AfD dışındagibi partiler dededikleri müesses nizama başkaldırmış halde. Bu nedenlepolitikalara şiddetle karşı çıkıyorlar.Oysa yabancı düşmanlığı üzerinden eleştirilen. Haliyle ülkenin tarihsel ve jeo-politik konumlanışına dair çok esaslı itirazları var. Bu itirazlarını daveya "sloganlarıyla dile getiriyorlar. AfD,veriyor. Moskova'dan enerji alımına yeniden döneceklerini ve ambargolara son vereceklerini söylüyorlar.

***