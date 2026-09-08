Küresel siyasette jeo-politik mücadelenin baskın olduğu bir süreçten geçiyoruz. Jeo-politika demek rasyonalite demektir. İdeolojik, dini, mezhebi, etnik veya ekonomik güç paylaşım mücadelesinin aksine jeo-politik rekabette aktörler daha makul daha pragmatist ve daha gerçekçi davranır.

Bu bağlamda şu an dünyamızın geçtiği süreç ile geleceğine dair muhtemel senaryolarda abartılı ideolojik söylemlere fazla iltifat edilmemesi gerekir. Bazı bölgesel ve yerel aktörlerin gerilimleri tırmandırma stratejilerine de fazla itibar etmemek lazım.

Haliyle Almanya'daki sağ partilerin yükselişine de Latin Amerika'nın yeniden ABD liderliğinde şekillenmesine de Ukrayna ve İran savaşları başta olmak üzere Gazze'deki soykırıma da Suriye, Irak, Libya, Yemen, Somali ve Sudan'daki gelişmelere de Rusya, Çin ve ABD arasındaki yeni küresel konsensüse de Türkiye gibi güçlerin yükselişlerine de bu rasyonel mercekten bakmakta fayda var. Aksi halde dünyanın gidişatını manipülatif sonuçlar üzerinden yorumlayıp küresel ve bölgesel dönüşümlerin lokomotifi konumundaki nedenleri 'bay-pass' ederiz.

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Bu yüzden Soğuk Savaş dönemindekiile Soğuk Savaş sonrası tedavüle sokulankültür, aidiyet, mezhep ve etnik kimlik temellibir aşamadan geçiyoruz. Jeo-politik kaygılar diğer bütün sorunları ya arka plana itiyor ya da bir çözüme zorluyor.Dolayısıylakapanıyor. İdeolojik, etnik ve dini çatışmaların dönemi sona eriyor. Çünkü jeo-politik mücadele aşamasında fanatizme yer yoktur. Bu nedenle küresel merkez kendinden başlayarak bütün dünyayı yenidenABD'deMüslüman sosyalistNew York Belediye Başkanlığı'nı kazanması, yaklaşan ara seçimlerde Siyonist lobinin adayları yerine Müslüman senatör adayların yarışlardan zaferle çıkması, ABD'ninliderliğindeki Müslüman çoğunluğun Esad liderliğindekison vermesi, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerindeki sağın yükselişinin ABD tarafından desteklenmesi,üzerindeki jeo-politik baskınınve benzeri gelişmeler içine girdiğimiz yeni çağın ayırıcı niteliklerinden sadece birkaç tanesi.

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