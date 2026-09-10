Soykırımcı İsrail için geri sayım başladı. Siyonistlerin Batı'daki kaleleri birer birer yıkılırken güvendiği bütün dağlara da kar yağıyor. Çünkü Gazze'deki barbar soykırımını Batı Şeria'da da sürdüren Siyonist şebekeye Batılı liderlerin bile tahammülü kalmadı. Siyonistlerin hain, kaotik, bencil ve hunhar yüzünü efendileri de görüyor.

Basit kınamaların ötesine geçen Batılı ülkelerin ilk kez somut ambargolara başvurma kararı alması boşuna değil. Bir bakıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "insanlık İsrail'i durdurmalı" çağrısı Batılı ülkelerde yankı bulmuşa benziyor. 'Gazze Kasabı' Netanyahu liderliğindeki sapkınların Batı Şeria'da giriştiği sistematik Yahudi terörizmine karşı İngiltere liderliğindeki ülkeler artık açıkça tavır alıyor.

Filistin'deki İsrail devlet terörüne karşı harekete geçen 11 Avrupa ülkesi ile Kanada, soykırımcılara istedikleri gibi at koşturdukları dönemlerin artık geride kaldığı ihtarında bulundu. Geç olsa da Batı'dan gelen bu uyarı ve hamleler aslında Gazze'deki soykırım karşısında bütün baskılara rağmen susmayan ve Siyonist korku duvarlarını yıkan küresel vicdanların başarısıdır.

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İsrail'in uluslararası hukuku ve sınırları hiçe sayan politikalarının yalnızca bölge için değil tümoluşturduğunu artık Batılı siyasiler de fark ediyor.gibi eski İsrailli başbakanlar dahidiyerek bu gerçeği vurguluyor.Şimdiye kadar katil İsrail'in payandalığını yapan Batılı siyasiler halkların vicdanlarında büyük bir infiale yol açan barbar Siyonistleri işte bu nedenle artık savunamıyor. Onlara arka çıkamıyor. Daha fazladevam edemiyor. Çünkü bunun kendi halkları nezdindeki siyasi, kültürel ve ekonomik faturasının çok ağır olacağının ayırdındalar.Bunu ilk gören Batılı lider bana göreu. Gazzediye çıkışmıştı. Trump'ın yardımcısıItamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi ırkçı siyonistleri "Yüzde 10'luk nüfusla bölgeyi kontrol edemezsiniz.her ulusal güvenlik sorununuzu sadece öldürerek çözemezsiniz" diyerek sertçe uyarmıştı.

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Fakat soykırımcı İsrail öyle azgınlaşmış ki kendisini makul olmaya çağıran ABD'ye de İngiltere ve diğer Batılı ülkelerine de saldırmaya başladı. ABD ve Avrupa ülkeleri geldiğimiz aşamada hemnedeniyle Siyonist soykırımın maşası olmayı istemiyorlar. Günah çıkarıyorlar. Zira tarih ve insanlık mahkemesi önünde çoktan mahkûm edildiklerinin farkındalar.Bu nedenle"Gazze'deki duruma (hâlâ 'soykırım' diyemiyor) yanıt vermekte geç kaldık. Yeterli tepki veremedik. Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşananlar karşısında artık durup beklemeyeceğim" diyor.Geç gelen bu pişmanlık bizim için elbet hiç yeterli değil. Fakatiçin İngiltere'nin öncülük ettiği bu hamleLondra'nın Batı Şeria'daki Yahudi sömürgeci yerleşimlerinden gelen ürünlere yaptırım uygulama kararına Fransa, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç ve Kanada arka çıktı.12 Batılı ülkenin İsrail ambargosuna 'desteğini' kararı eleştirmeyerek ve sessiz kalarak ortaya koydu.Hâsılı kelam, soykırımcılar içingörünüyor. Batı'daki kaleleri birer birer yıkılıyor. Bölgemiz ve dünya artıkgiriyor. Soykırımcılar da ona destek veren Batılı suç ortakları da artık eskiden olduğu gibi at koşturamayacak. Devran değişiyor.