Soykırımcı İsrail için geri sayım başladı. Siyonistlerin Batı'daki kaleleri birer birer yıkılırken güvendiği bütün dağlara da kar yağıyor. Çünkü Gazze'deki barbar soykırımını Batı Şeria'da da sürdüren Siyonist şebekeye Batılı liderlerin bile tahammülü kalmadı. Siyonistlerin hain, kaotik, bencil ve hunhar yüzünü efendileri de görüyor.
Basit kınamaların ötesine geçen Batılı ülkelerin ilk kez somut ambargolara başvurma kararı alması boşuna değil. Bir bakıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "insanlık İsrail'i durdurmalı" çağrısı Batılı ülkelerde yankı bulmuşa benziyor. 'Gazze Kasabı' Netanyahu liderliğindeki sapkınların Batı Şeria'da giriştiği sistematik Yahudi terörizmine karşı İngiltere liderliğindeki ülkeler artık açıkça tavır alıyor.
Filistin'deki İsrail devlet terörüne karşı harekete geçen 11 Avrupa ülkesi ile Kanada, soykırımcılara istedikleri gibi at koşturdukları dönemlerin artık geride kaldığı ihtarında bulundu. Geç olsa da Batı'dan gelen bu uyarı ve hamleler aslında Gazze'deki soykırım karşısında bütün baskılara rağmen susmayan ve Siyonist korku duvarlarını yıkan küresel vicdanların başarısıdır.
***İsrail'in uluslararası hukuku ve sınırları hiçe sayan politikalarının yalnızca bölge için değil tüm insanlık için de tehdit oluşturduğunu artık Batılı siyasiler de fark ediyor. Hatta Ehud Barak ve Naftali Bannet gibi eski İsrailli başbakanlar dahi "dünya bizi soykırımcı ve bebek katilleri olarak görüyor" diyerek bu gerçeği vurguluyor.
***Fakat soykırımcı İsrail öyle azgınlaşmış ki kendisini makul olmaya çağıran ABD'ye de İngiltere ve diğer Batılı ülkelerine de saldırmaya başladı. ABD ve Avrupa ülkeleri geldiğimiz aşamada hem kendi halklarının ve küresel vicdanın baskısı hem de Türkiye liderliğindeki ülkelerin diplomatik ve jeo-politik basıncı nedeniyle Siyonist soykırımın maşası olmayı istemiyorlar. Günah çıkarıyorlar. Zira tarih ve insanlık mahkemesi önünde çoktan mahkûm edildiklerinin farkındalar.