Dün, dünyanın çehresini değiştiren 11 Eylül 2001 saldırılarının 25'inci yıldönümüydü. Bugün ise Türkiye'nin tarihi gidişatını alt üst eden 12 Eylül 1980 darbesinin 46'ıncı yıldönümü. Şu anki dünya ve ülkemiz bir bakıma bu iki tarihi kırılmanın izleriyle dolu. 12 Eylül darbesi Türkiye'yi de aşan küresel ve bölgesel bir projeydi. Darbe, 1980'lerdeki Büyük Avrasya Projesi kapsamında yapıldı. Bu projeyle ABD, SSCB'ye yönelik kuşatmada Türkiye'yi cephe ülkesi ve soğuk savaşın jandarması şeklinde konumlandırdı.

Ülkemizi vesayet altına almak için doğuda PKK, batıda FETÖ terör örgütleri palazlandırıldı. Bunda başarılı da oldu. 1979'daki SSCB'nin Afganistan işgali ve İran Devrimi sonrası ABD, Sovyet Rusya'yı çevrelemede İslam dünyasını yanına çekmek üzere Yeşil Kuşak projesini hayata geçirdi.

12 Eylül 1980 darbesi bu hedef kapsamında yapıldı. Nitekim 12 Eylül darbesinden 10 gün sonra yani 22 Eylül 1980'de de sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı başla(tıl)dı. İki terör örgütü ve bir cunta idaresiyle Türkiye artık her açıdan emperyal merkezin kontrolü altındaydı. Haliyle 12 Eylül darbesiyle dizayn edilen Türkiye'nin kritik bir bileşeni olduğu kuşatma projesi başarıya ulaştı ve SSCB 1991'de dağıldı.

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Bu kezstratejisi devreye sokuldu. Bu proje de başarılı oldu.kademeli olarak SSCB'nin egemen olduğu Balkanlardan, Doğu Avrupa'dan Kafkasya'dan, Orta Asya 'dan ve Ortadoğu'dan çıkarakABD, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonraadı altında daha ileri bir aşamaya taşıdı.Rusya ile birlikte Ortadoğu'yu da Asya, Afrika ve Latin Amerika'yı da dizayn etmeye kalktı. Kendini artıkolarak görüyordu. 'Terörle savaş'ta istediğini tam elde edemeyen ABD hâlâ pes etmiş değil. Nüfuzu azalan ABD, elindeki en etkili silah olandevreye sokarak yeniden güç kazanmaya çalışıyor. Kazanıyor da!Unutmayalım ki krizlerden beslenen bir ülkedir ABD. 1950 Kore Savaşı, 1956 Süveyş Krizi, 1980 Irak-İran Savaşı, 1990 Kuveyt işgali, 1992 Bosna Savaşı, 1999 Kosova Savaşı, 11 Eylül 2001 saldırıları, 2010 Arap Baharı ve son olarak Ukrayna , Gazze ve İran krizler netice itibarıyla ABD'nin yeniden güç devşirdiği birer

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