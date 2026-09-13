Sonunda beklenen oldu. İran ve Hürmüz krizi Yemen ve Babulmendeb Boğazı'na da taşındı. Yemen'de 2014'te başlayan iç savaştan bu yana ilk kez Nisan 2022'de devreye giren dört yıllık kırılgan ateşkes sona erdi. Görünen gerekçe İran'ın öldürülen Dini lideri Ali Hamaney'in 3 Temmuz'da Tahran'da düzenlenen cenaze merasimine katılan Husi heyetini taşıyan İran uçağının inişini engellemek isteyen Suudi Arabistan'ın Sana havalimanını bombalamasıydı. Uçak Hudeyde havalimanına indi.

Bunu savaş gerekçesi sayan Husiler, Riyad'ın desteklediği Yemen'deki Liderlik Konseyi denetimindeki bölgelere saldırmaya, Kızıldeniz'deki Suudi petrol tankerlerini ve şehirlerini hedef almaya başladı.

Yemen'de bozulan ateşkes uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ile Husiler arasında 2 bine yakın kişinin serbest bırakılacağı 11 Temmuz'daki esir takasını da baltaladı.

Karşılıklı saldırılar 8 Eylül'de kırılma noktasına geldi. 2011'de devrilen Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yerine geçen Riyad yanlısı Abdurrahman Mansur Hadi'ye karşı ayaklanan Husiler, 2014'te başkent Sana'yı ele geçirdi. Suudiler de Mart 2015'te Husilere savaş ilan etti.

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O tarihten bu yana Yemen'de devam eden iç savaşta İran yanlısı Husiler Yemen'in kuzeybatı kesimlerini, uluslararası toplumun tanıdığı yönetim deülkenin doğusunu ve güneyini kontrol ediyor.Geçen hafta Suudi Arabistan'ınşehirlerine saldıran Husiler, 9 Eylül'de ise Yemen Hükümeti kontrolündeki stratejik öneme sahipardından da Babulmendeb Boğazı'nın geçiş güzergahının tam kalbinde yer alan hayati önemdekiele geçirdi. Ardından da Kızıldeniz'dekizapt ettiler.Yani bir bakıma küresel ticaret ve enerji nakli için Hürmüz kadar kritik konumdaki Babulmendeb Boğazı ile Kızıldeniz'in hakimiyeti İran yanlısı Husilerin eline geçti.ABD Başkanı, Riyad'ın talebine rağmen Husilere müdahale etmeyeceğini açıkladı. Çünküateşkes anlaşmasını bozmak istemiyor. Anlaşmaya göre Husiler Kızıldeniz'dekiyönelik saldırıları durduracaktı.

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