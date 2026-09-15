İran ve Hürmüz krizlerinin Yemen ve Babulmendep cepheleriyle genişlediği bir dönemde Ukrayna savaşı da yavaş yavaş Avrupa topraklarına ve Rusya'nın iç bölgelerine doğru yayılıyor. Buna Gazze ve Lübnan ile Sudan'daki krizleri de eklediğimizde, geniş bir bölgedeki karmaşanın küresel güçleri karşı karşıya getirmekten ziyade gri bölgedeki mücadeleler şeklinde kronikleştiğini görüyoruz.

Bu gri bölge denilen hibrit mücadeleye örnek bir saldırıyı Rus ordusu önceki gün gerçekleştirdi. Polonya sınırındaki Ukrayna topraklarında seyir halindeki bir yolcu treni insansız hava aracıyla (İHA) vuruldu. O sıra yani vurulan trenin ayrıldığı Ukrayna istasyonundaki başka bir trende eski CIA Direktörü David Petraeus'un bulunduğu ileri sürüldü. Pazar günü gerçekleşen saldırıda İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson ve diğer yabancı devlet adamlarını taşıyan diplomatik tren hedef alındı.

İstanbul'daki Ukrayna barış sürecini baltalayan eski başbakan Johnson ile birlikte Avrupa güvenlik yetkililerini Kiev'den Varşova'ya taşıyan diplomatik tren, 'Rus saldırı tehdidi' nedeniyle Polonya sınırına yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki Yahodin istasyonundan erken kalkmıştı. İddialara göre saldırı sırasında tren Polonya topraklarındaydı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, saldırıyı "Bu, Putin terörünün doğrudan AB ve NATO kapılarını çalmasıdır" dedi.

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