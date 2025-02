Özgürlüğümüzü korurken saygı ve sevgiyi ihmal etmemeliyiz

Bozulan nişanların en önemli sebebidir sınırların aşılması. Kimi zaman aileler, kimi zaman inançlar, kimi zaman birbirine vakit ayırmamak; "Onlar asla ayrılmaz" denilen çiftlerin sonunu getirir. Peki nerelerde geri adım atmalı, hangi noktalar vazgeçilmezimiz olmalı. Bunlara göz gezdireceğiz

Romantik ilişkilerin elbette fedakarlık gerektirdiğini, sevginin emek istediğini hepimiz biliyoruz. Bir ilişkinin sağlıklı ilerlemesinde en önemli anahtar, aslında her iki tarafın da birbiri için fedakarlıklar yapabiliyor olmasıdır. Ödün veren tarafın sürekli aynı olması ilişkide çatışma ve huzursuzluk yaratır. Bu yüzden ilişkiniz için yapılması gereken fedakarlıklar ve ödün vermemeniz gerekenler nelerdir, birlikte gözden geçirelim.



İLİŞKİNİZ İÇİN FEDAKARLIK YAPABİLECEĞİNİZ KONULAR

1 BOŞ VAKİT ÖNEMLİ

Elbette tüm boş vakitlerinizi partnerinizle geçirip dolu dolu etkinlikler yapmanız gerektiğinden bahsetmiyorum. İlişkiyi ayakta tutmak için gereken en önemli şey temelinde boş vakitlerinizi kendi hobileriniz, sosyal çevreniz ve keyif aldığınız şeyleri yaparak da geçirebilmenizdir. Ama bunun dışında partnerinizle ilişkinizi güçlendirmek ve ayakta tutabilmeniz için en önemli şey birlikte kaliteli zaman geçirebilmeniz olacaktır. Hayatın getirdiği rutinler, sorumluluklar derken hem kendimize hem de partnerimize kısıtlı bir vaktimiz kalabiliyor. Zamanınızı en çok neye harcadığınız, değerinizi ona göre belirlediğinizin kanıtıdır. Bu yüzden kendiniz için ayırdığınız sürenin belirli bir kısmını da partnerinize ayırarak ödün vermek ilişkinizin daha sağlıklı ilerlemesine sebep olacaktır.

2 SOSYAL MEDYA, ZAMAN HIRSIZI

Teknolojinin hayatımızın büyük çoğunluğunda olmasıyla ister istemez artık telefonsuz uzun süre vakit geçirmek herkes için ciddi bir zorluk olmaya başladı. Birçok çift birlikte vakit geçiriyoruz derken ya birlikte televizyon izliyorlar ya da biri oyun oynarken diğeriyle konuşmaya çalışıyor. Ama birlikte kaliteli zaman geçirmek için o an eğer ki birbirinizle vakit geçirmeniz, iletişim kurmanız gerekiyorsa tek dikkatiniz birbirinizde olmalıdır. Sosyal medyada geçirdiğiniz veya televizyon izleyerek kendinize ayırdığınız vakitlerin bir kısmından ödün vererek partnerinizle ilişkinizi canlı tutabilmeniz için onunla vakit geçirmeniz gerekiyor. Aksi halde partneriniz onun önüne geçirdiğiniz aktivitelerden dolayı kendini değersiz hissedecek ve problemler baş göstermeye başlayacaktır.



3 ŞARJINIZI DOLDURMALISINIZ

Hepimizin enerjisinin yüzde 100'lük bir batarya olduğunu düşünürsek gün içinde iş, sosyal ilişkiler, zihinsel düşünceler derken eve genellikle bu şarjın tümünü yitirmiş olarak geliyoruz. Herkesin enerjisinin sınırlı bir kapasitede olduğunu düşünürsek enerjinizi verdiğiniz olay ve durumlardan bir kısmını partneriniz için saklama kutunuzda muhafaza etmeniz gerekiyor. Çünkü tıpkı zamanınızı genellikle neye harcadığınız, o duruma önem verdiğinize dair mesaj içeriyorsa enerjinizi de özellikle neye yönlendirdiğiniz öncelikleriniz hakkında önemli mesajlar vermeye başlar.



4 EN İYİSİ DEĞİL YETTİĞİNCE...

Özellikle ilişkiler söz konusu olduğunda en iyisini beklemek çok doğru olmaz. Bundan ötürü de ilişki yaşayan iki kişinin yeterince ile yetinmeyi öğrenmesi gerekiyor. Mükemmelliyetçi beklentilerinizle ilişkinizi sürdürmeye çalışmanız hem ilişkinize hem de size zarar verecektir. O yüzden kimsenin mükemmel olmadığının bilinciyle birbirinize adım atmanız ilişkinizin sağlıklı devamlılığı için çok önemlidir.

5 BÜTÇE PLANLAMASI ŞART

İlişkiyi canlı tutan en önemli durumlardan biri de özel günleriniz için hediyeler almak belki birlikte seyahatlar düzenleyebilmektir. Elbette bunlar her bütçeye ve her ilişkinin farklı dinamiğine göre farklı şekilde düzenlenebilir. Fakat belki bazı zamanlar partnerinizle keyifli bir vakit geçirebilmek için kendiniz için ayırdığınız bir bütçeyi fedakarlık yapıp belki partnerinizle geçireceğiniz keyifli bir vakit için harcamak ilişkinizi canlı tutabilir. Yaptığınız bu maddi fedakarlığın karşılığında ilişkinizin size verdiği keyif manevi olarak bunu doyuracaktır.



6 TÖRPÜLEME GEREKLİ

Her insanın kendine has dediğimiz özellikleri elbette var ve bu özellikler bizleri benzersiz kılıyor. Fakat biriyle ilişki sürdürmeye çalıştığınızda eğer ki bu özellik-özellikleriniz partnerinize ciddi anlamda zarar veri-leriniz veriyorsa bunun biraz törpülenmesi ilişkinin da-yorsa daha sağlıklı bir yoldan için gerekli. ha ilerlemesi Örneğin sakin bir karakteriniz var ve bu da genellikle ikili çatışmalara girmemenize neden oluyor. Fakat ilişki yaşıyorken çözüm için ikili çatışmalara ve iletişime ihtiyacınız var. Kendinizi gözden geçirerek özellikle ilişkinizi etkileyeceğinize inandığınız du-durumları törpüleyerek ilişkinizin daha güçlü rumları hale gelmesine yardımcı olabilirsiniz.



İLİŞKİNİZDE KENDİNİZDEN ÖDÜN VERMEMENİZ GEREKEN ŞEYLER

1 HAYALLERİNİZ VE HEDEFLERİNİZ

Hayatınıza anlam katan en önemli şey kariyeriniz, kişisel gelişiminiz, ailenizle ilgili hedeflerinizdir. Bu gibi durumlarda hedefler insanı besleyerek yaşamının daha anlamlı hale gelmesine neden olur. İlişkinizden önce veya sonra da belirlemiş olsanız koyduğunuz hedeflerden ilişkiniz için asla ödün göstermeyin. Sizin kişisel başarınız, ilerlemeniz, mutluluğunuz partneriniz için önemli değilse bu durum artık kendisi ve kişisel seçimleriniz arasında bir rekabete dönüşecek ve artık durum işin içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Bu da karşınızdakinin size verdiği değer hakkında önemli bir bilgi sağlayacaktır.



2 SOSYAL ÇEVRENİZ

Hayatınızdaki kişi, sizin sosyal çevrenize müdahale edip kısıtlamalar koymak için hayatınıza girmedi. Ve buna müdahale etme gibi bir hakkı da yok. Bu yüzden sizi farklı yönlerden besleyen ve size iyi gelen dostlarınızdan uzaklaşmamalısınız. Elbette sosyal çevreniz gerçekten normal koşullarda ilişki dinamiğinizi sarsacak bir durum yaratmıyorsa...



3 AİLE

Aileniz hakkında ne düşüneceğinize, onlarla ne kadar vakit geçireceğinize yalnızca siz karar verebilirsiniz. Partneriniz bu durumu kontrol etmeye çalışmamalıdır. Çünkü sevdiklerinizle ne yapacağınızı, ne kadar vakit geçireceğinizi ancak siz belirleyebilirsiniz.



4 KİŞİSEL ÖZGÜRLÜK

Finansal yönetiminiz, kariyeriniz, sosyal medya hesaplarınız, arkadaşlarınızla olan hesaplaşmalarınız ya da kendinize ayırdığınız kişisel zamanlar tamamıyla sizin kontrolünüzde olmalıdır. Her insan kendi özgürlük alanına değer vermeli ve onu korumalıdır.



5 ÖZÜNÜZÜ KORUMAK

Her özelliğinizde kusur bulan, her davranışınızı eleştiren ve sürekli sizden talepleri olan biri gün geçtikçe tükenmenize neden olabilir. Sağlıklı bir ilişkide her iki tarafın da birbirini kusur ve eksiklikleriyle kabul etmesi gerekir. Kendinizden ödün vermemek için haklarınız, sınırlarınız ve ihtiyaçlarınızı korumaktan vazgeçmeyin.



6 İNANÇLARINIZ

Bizi biz yapan temel şeylerin başında inandığımız değerler geliyor. İnancımız her ne olursa olsun hayatımız anlam katan bizi biz yapan en önemli şeylerden biri. Partneriniz eğer ki sizle aynı düşünce ve inanışta değilse bunu değiştirmeye çalışmamalı ancak saygı göstermelidir.