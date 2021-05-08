Elektrikli ralli otosuna yapay motor sesi

Sessiz çalışan elektrikli otomobiller, bisikletliler ve yayaların can güvenliği için tehlike yaratıyor. Bu yüzden elektrikli otomobillere yapay motor sesi şartı getirildi. Bu zorunluluk sadece yollardaki değil yarış parkurlarındaki elektrikli otomobiller için de yaygınlaşıyor

Dünyada elektrikli otomobil sayısı hızla artıyor. Bugün itibariyle yollardaki elektrikli otomobil sayısı 10 milyon adetin üzerine çıktı. Elektrikli araçlar temiz bir dünya için çok önemli… İlk olarak dizel ve benzinli motorlu araçlar gibi havayı kirletmiyor. İçten yanmalı bir motor olmadığı için sessiz çalışıyor. Gürültüyü ortadan kaldırıyor.

Ancak bu özellik elektrikli otomobillerin en büyük dezavantajı. Düşük hızlarda sessiz ilerlemesi bisikletliler ve yayaların can güvenliği için riskli. İşten bu nedenle Avrupa Birliği, elektrikli otomobiller için "yapay motor sesi" şartı getirdi. Buna göre elektrikli otomobiller 20 km/s kadar hızlarda ilerlerken en az 56 desibel gürültü çıkarıyorlar.

Sadece yollardaki elektrikli otomobiller değil, yarış parkurlarında ki elektrikli otomobiller için de "yapay motor sesi" zorunlu olacak. Alman Motor Sporları Federasyonu, görevlilerin ve seyircilerin güvenliği için ralli otomobillerinin duyulabilir olmasını şart koşuyor.







Bu konuda öncü davranan Opel, elektrikli Corsa-e Rally otomobilini yarışlarda duyulabilir olması için özel bir ses sistemi ile donatıyor. Opel mühendisleri tarafından geliştirilen ralli sesi sayesinde Corsa-e, ralliye hem heyecan katacak hem de daha güvenli bir hale getirecek. Bu öncü yenilik, ilk olarak 7-8 Mayıs'ta "Rallye Sulingen" ile başlayacak ADAC Opel e-Rally Cup sezonunda deneyimlenebilecek.

Geliştirme aşamasından itibaren Opel Corsa-e Rally'nin bir ses sistemine ihtiyaç duyacağı belliydi. Ancak devrim niteliğindeki elektrik ralli otomobili konseptinin diğer alanları gibi, ses sistemi konusunda da hiç kimsenin deneyimi yoktu.

İlk etapta Opel Corsa-e Rally'nin motor ses sisteminde donanımsal bir eksiklik vardı. Piyasada yaygın olarak kullanılan hoparlörler, genelde araçların veya binaların içinde kullanılıyor ve bu nedenle nadiren su geçirmez oluyorlardı. Elektrikli ralli otomobilinin seyirciler tarafından net bir şekilde duyulması için, hoparlörlerin araç dışına monte edilmesi gerekiyordu. Ancak bu durumda hoparlörler titreşim, toz ve neme maruz kalacaklardı.



SU GEÇİRMEYEN HOPARLÖR

Opel mühendisleri, söz konusu şartlarda kullanılabilecek son derece dayanıklı hoparlörler aradılar ve aradıkları çözümü deniz aksesuarlarında buldular. Corsa-e Rally'nin önünde ve arkasında her biri 400 watt'a kadar güce sahip iki adet su geçirmeyen hoparlör bulunuyor. Hoparlörler, sinyallerini kendi kontrol ünitesinden alan bir amplifikatör tarafından besleniyor. Bu kara kutu, araç verilerini dönüştüren özel bir yazılımla çalışıyor. Devire duyarlı olan sistem, bu sayede patinaj yapan tekerlekleri duyulabilir hale getiriyor. Birkaç ay süren yazılım geliştirme süreci sonucunda tüm hız aralıklarına uyarlanabilen bu sistem, sabit bir "rölanti sesine" dayanıyor.

Ses, iki güç seviyesinde ayarlanabiliyor. Etaplar arasında ve trafiğe açık yollarda sürerken sessiz mod kullanılıyor. Ses sadece etap içinde tamamen açılıyor. Yönetmelikler, ekiplerin sesi buna göre ayarlamasını zorunlu kılıyor.