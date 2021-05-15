Otomotiv markalarının deniz yolculuğu

Motoryat üreten otomotiv firmalarına son olarak Cupra da eklendi. Otomotiv dünyasının en yeni markası Cupra’nın ilk yüzde 100 modeli olan Formentor’un tasarımı, ikonik öğeleri ve rengi bir yata ilham oldu

Kısa bir süre önce SEAT'tan ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Cupra, otomobil sektörü dışında da kendine özgü bir deneyim evreni yaratmak için farklı markalarla iş birliği yapmaya devam ediyor. Marka bu kapsamda Formentor modelinden ilham alan bir yat tasarlamak için De Antonio Yachts ile iş birliğine gitti.

İş birliğinin ilk ürünü ise De Antonio Yachts D28 Formentor oldu. Formentor'un ikonik öğelerinden ilham alan yat 40 deniz mili hıza ulaşabilirken 400 bg'lik güç üretebiliyor. Dış tasarımı, sade çizgileri ve dinamik karakteriyle dikkat çekiyor. Petrol Mavisi renge sahip yata, bakır tonlu kaplamalar ve siyah karbon fiber öğeler zarafet ve sportiflik katıyor.







2021 SONUNDA SATIŞA SUNULACAK

7.99 metre uzunluğunda sahip D28'in V şeklindeki gövde tasarımı, maksimum güçte bile rahat bir seyir sağlıyor. Geniş kirişi ve ağırlık dağılımı, demirleme sırasında kusursuz bir denge sağlıyor. Yatın çevresini saran güverte kullanıcıların yatın çevresinde rahatça dolaşmasına imkan sağlıyor. Tam donanımlı bir banyo da sahip olan yat on kişiye kadar maksimum kapasite ile benzersiz bir açıklık hissi sunuyor. D28 Formentor'un 2021 yılı sonunda satışa sunulması hedefleniyor.

Cupra Başkanı Wayne Griffiths, "CUPRA bir otomobil markasından çok daha fazlası, bir yaşam tarzı. Aynı değerleri ve tutkuyu paylaştığımızın net bir kanıtı ise De Antonio Yachts ile yaptığımız iş birliğimiz oldu. CUPRA Formentor VZ5'imizden ilham alan De Antonio Yachts D28 Formentor, birçok kişinin ilk projesi olacak. İki marka da sürdürülebilir mobiliteye bağlı ve şimdiden gelecek yıl için bir e-HIBRID yat yaratmayı araştırıyoruz" dedi.



LÜKS MARKALARDAN MİLYON DOLARLIK YAT

Günümüzde birçok otomotiv markası sadece otomobil üretmiyor. Robot, uçak gibi farklı ürünler geliştirip üreten markalar var. Son dönemde bu ürünlere motoryatlar da eklendi. Özellikle lüks markalar, otomobillerde sundukları lüks ve performans deneyimini denizcilik alanına aktarıyor.

Bu markaların basında Bugatti, Lexus, Fisker, Aston Martin geliyor. Asfalt ağlatan otomobil modellerine imza atan lüks markaların tasarladıkları motoryatlar da adeta denizi ağlatıyor. Milyon dolarlık bu süper yatlar performansın yanı sıra lüks ve konfor sunuyor.