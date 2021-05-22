Otomobil tasarımında yapay zeka dönemi

Yapay zeka teknolojisi otomobil tasarımlarına el attı. New York’da sanal bir sanat enstelasyonunun parçası olarak vitrine çıkan yapay zeka tasarımı otomobiller, teknoloji uzmanı Nathan Shipley ve sanat koleksiyoncusu Gary Yeh’in ortak çalışması sonucu ortaya çıktı

Otomotiv 'yapay zeka'dan en çok yararlanan sektörlerin başında geliyor. Günümüzde yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı otomobiller çarpışma olasılığını hesaplıyor, sürücü yerine frene basıyor. Sürücünün direksiyon hareketlerini analiz edip, dinlenmesi için uyarı yapıyor. Kısacası sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlıyor, ölümcül kazaları önlüyor. Ayrıca, otonom sürüş imkanı veriyor. Bu sayede otomobiller sürücüsüz kendi kendine yol alabiliyor. Yapay zeka şimdi de otomobil tasarımına el attı.

Otomotiv sektöründe bir ilki gerçekleştiren BMW, "The Ultimate AI Masterpiece" yani "Üstdüzey Yapay Zeka Başyapıtı" adını verdiği yeni otomobili ile sanatı ve günümüz teknolojisini çok farklı bir boyuta taşıdı.

Adından da anlaşılacağı gibi, BMW'nin yakın zamanda sergilediği bu otomobiller tamamen yapay zeka ile tasarlandı. elektrikliotomobilhaber sitesinin haberine göre Frieze New York 2021 ile birlikte sanal bir sanat enstelasyonunun parçası olarak vitrine çıkan bu otomobiller, eknoloji uzmanı Nathan Shipley ve sanat koleksiyoncusu Gary Yeh'in ortak çalışması sonucu ortaya çıktı.







Nvidia'nın açık kaynaklı StyleGAN yapay zeka yazılımı, 900 yıllık sanat tarihine yayılan 50 binden fazla sanat eserine ve BMW'nin son 50 yılda birlikte çalıştığı ünlü 50 çağdaş sanatçının küratörlüğünde ortaya çıkarılan bu parçalar, yapay zekaya sanatı öğretmek için kullanıldı. Bu sayede yapay zeka ortaya kendi özgün tasarımını çıkarmayı başardı. Ortaya çıkan tasarımlar klasik ve çağdaş tarzı harmanlarken, eserler BMW 8 Serisi Gran Coupe'nin üzerine 3D mapping yöntemi ile yansıtıldı.

Pandemi nedeniyle tarihte alışılmadık şekilde izole edilmiş bir dönemde, izleyicilere dijital olarak gerçek bir sanat deneyimi yaşatmak için dünyanın dört bir yanından sanatçılarla çalışma ve küratörlük yapma fırsatını yakaladıklarını belirten sanat koleksiyoneri Gary Yeh, "Sanatın sınırlarını zorlamak, teknolojinin önümüzdeki yıllarda sanat dünyasını nasıl etkileyebileceğini görmek ve BMW'de 50 yıllık kültürel bağlılığın üzerine inşa etmek özellikle heyecan vericiydi" dedi.



OTOLAR TUVALE DÖNÜŞÜYOR

Temelleri 1975'te atılan BMW Art Car Project, dünyaca ünlü sanatçıların farklı BMW otomobillerini adeta birer tuvale dönüştürdükleri, efsanevi bir proje. Resmî BMW Art Car sanatçıları ve eserleri dışında, bir de bu projenin dışında sanatçılara emanet edilmiş BMW otomobiller var. Aynı zamanda bir BMW Art Car Project sanatçısı olan Frank Stella, 1979 yılında otomobil yarışçısı dostu Peter Gregg için bir BMW boyamış. 1987 yılında dünyaca ünlü pop art ve graffiti sanatçısı Keith Haring Düsseldorf'taki bir galerinin, 2016 yılında ise Christie Chandler, ABD'deki Jacksonville kentinin kültür konseyinin siparişiyle birer BMW'yi boyadılar.