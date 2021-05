Otomobilin kokpitinde köpekbalığı saklı

Opel’in kült haline gelmiş ve modellerin kokpitine gizlenmiş köpekbalığı logosunun hikayesi 2004 yılında başladı. Tasarımcının oğlunun önerisiyle hayata geçen köpekbalığı, markanın da denizciliğe olan tutkusunu yansıtıyor

150 yıllık geçmişi olan otomotiv sektöründe birbirinden ilginç birçok hikaye var. Her birinin otomotivin bugünlere gelmesinde önemli payı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu köşenin okurları silecek, sinyal lambası, dikiz aynası gibi aksesuarların icadı, bu icatları keşfeden mucitlerin trajik yaşamı, otomotiv tarihini değiştiren modeller, çığır açan teknolojiler ve efsane yöneticilerin hikayelerini öğrendi.

Bugün ise Opel'in kült haline gelmiş köpekbalığının ilginç hikayesinden bahsedeceğiz. Denizciliğe olan tutkusunu uzun yıllardır modellerine de yansıtan marka için köpekbalığı imzası markanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunda önemli bir yer tutuyor. Artık bir kült haline gelen köpekbalığı simgesi, Opel logosunu taşıyan çeşitli modellere her zaman eşlik ediyor.







Kadett, Amiral, Kapitan gibi efsanevi modellerde gözler önüne serilen bu tutku, Manta balığı logosundan Opel markalı otomobillerin kokpitlerinde gizlenmiş köpek balıklarına kadar araç içindeki ve dışındaki ayrıntılarda kendini gösteriyor. Yeni Mokka'da ve Corsa'da da göze çarpan köpekbalığının hikayesi ise aslında uzun bir geçmişe dayanıyor.



İŞİN SIRRI

Peki, köpekbalığı nereden geliyor? 2004 yılının bir pazar günü Opel tasarımcısı Dietmar Finger, evde yeni Corsa için bir tasarım çiziyordu. Daha doğrusu, çoğu zaman kapalı olan yolcu kapısı nedeniyle görünmeyen torpido gözünün yan duvarını çiziyordu. Torpido gözü açıldığında bu duvarın güçlü olması ve dayanım göstermesi gerekiyordu. Bu dayanım plastik yüzeyine uygulanan enine kanallarla sağlanıyordu. Tasarımcı işte tam da bu kanalları tasarlıyordu. Tasarımının tam ortasında, oğlu yanına geldi, taslağa baktı ve sordu: "Baba, neden bir köpekbalığı çizmiyorsun?"

Tasarımcının parmakları istem dışı harekete geçerek kanallara köpekbalığı şeklini verdi. Böylece bir fikir ve yeni bir gelenek de doğmuş oldu ve torpido gözündeki köpekbalığı simgesiyle Opel, seri üretime geçti.







O andan itibaren, "Opel köpekbalığı"nın başarı öyküsü başlamıştı. O sırada Zafira'nın iç tasarımından sorumlu olan Karim Giordimaina, esnek kullanım özellikleriyle gönüllerde taht kuran kompakt van modelinin kokpitine üç küçük köpekbalığı gizledi. Köpekbalığı uygulaması sonraki yıllar boyunca devam etti. Önce Opel Adam, ardından güncel Astra ve son olarak Crossland ve Grandland X'ten Insignia'ya kadar diğer binek modellerde köpekbalığı figürü görüldü. Bu durum zamanla gerçek bir kült haline geldi. O tarihten günümüze, her iç mekan baş tasarımcısı, geliştirme sürecinin sonunda iç mekanın bir yerine en az bir köpekbalığı konduruyor. Ve bu genelde otomobil pazara sunuluncaya kadar keşfedilmiyor.

Köpekbalıkları kimi zaman daha yoğun, kimi zaman ise daha az, ama her zaman gizlenmiş olarak gelecek modellerde de görünmeye devam edecek.



VATOZ BALIĞI DA VAR

Opel, 1970 yılında vatoz balığı şeklindeki logoyu gururla taşıyan sportif coupe modeli Manta'yı tanıttı. Manta, otomobil dünyasında derin bir iz bırakarak çok kişinin yaşamına dokundu. Bu iz o kadar derin ki, Alman üretici geçtiğimiz günlerde detaylarını paylaştığı sıfır emisyonlu Manta GSe ElektroMOD'la modele yeniden hayat vermeye hazırlanıyor.