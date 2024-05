Öğrendiğinizde şaşıracağınız 4 önemli beslenme bilgisi

Son araştırmalar sağlığımız için çok önemli gerçekleri ortaya çıkardı. Beslenme konusunda dört önemli başlık öne çıkıyor diyebilirim. En önemlisi şekerli içeceklerle ilgili. Gazlı, gazsız, şekerli, tatlandırıcılı kolalı içeceklerin tüketimi, uzun yaşamanın düşmanı. Size tavsiyem yapay içecekleri hayatınızdan çıkarın ve gençleşin

1- YAPAY ŞEKERLİ İÇECEKLERİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN

Biliyorsunuz telomerler kısaldıkça yaşlanma hızlanıyor ve yaşam süresi de kısalıyor. Gazlı, gazsız şekerli, tatlandırıcılı ve/veya kolalı içeceklerin tüketimi uzun yaşamaya zemin hazırlayan telomerlerin kısalmasını sağlıyor. Size tavsiyem bu yapay sağlıksız içecekleri hayatınızdan çıkarın ve gençleşin.







2- BAL, DİYABET HASTALARI İÇİN ŞİFA KAYNAĞI

Diyabet hastalarının korkarak yaklaştığı bal konusunda müjdeyi verebilirim. Bal diyabet için en sağlıklı tatlı alternatifi. Diyabette bal yenmez bilgisi doğru değildir diyor yepyeni araştırmalar. Bal doğru miktarda yendiğinde hem şekeri hem de kolesterolü düşürür. Bal früktoz içeren glisemik indeksi orta ve düşük en doğal besinlerin başında gelir. Kan şekerini ani ve aşırı yükseltmez. Antioksidan etkili olup nitrik oksit sentezini artırır. Herkes her gün 1-2 tatlı kaşığı kadar bal yiyebilir. Kalp ve diyabet hastaları da doğal balı beslenmelerinde güvenle bulundurabilir.



3- YAĞSIZ BESLENMENİN ZARARLI OLDUĞU TESCİLLENDİ

Yağı azaltılmış ya da yağsız süt ürünleri, düşük yağlı diyet uygulamaları erkeklerde testesteron seviyelerini azaltır. Yağı azaltmak ve yağsız yemek kadınlarda deride kuruluk, kabızlık ve sinir sistemi bozukluklarına neden olur. Bu nedenle süt ürünlerini tam yağlı tercih edin. Yemeklere ve salatalara hazırlarken kişi başı birer yemek kaşığı zeytinyağı mutlaka koyun. Haftada 3 kere 1 avuç dolusu kuruyemişlerden de yiyin.



4- GÜNDE 4 FİNCAN KAHVE YARARLIDIR

Dördüncü ve son bilgi, kahveyi spordan önce içmenin zayıflamaya etkisiyle ilgili. Kahve günün her zamanı içilebilen en sağlıklı içecektir. Fakat egzersiz yaptığınız zamanlarda egzersize başlamadan 30 dakika önce filtre kahve tercih ederseniz daha iyi yağ yakarsınız. Kafein günün saatinden bağımsız egzersiz sırasında yağ yakımını artırıcı etki sağlar. Günde 4 fincan kahve yararlıdır.







MAGNEZYUM DEĞERİNİZ NORMALSE DESTEĞE HİÇ İHTİYAÇ YOK

Kanda magnezyum değerine bakmadan magnezyum kullanma çılgınlığı yaygınlaşıyor. Her gün magnezyum kullanılması ile ilgili de bir beslenme bilgisi ortaya atılıyor. Hatta çoğu zaman "Kan tahlili yapıldıysa ve normal ise bile magnezyum desteği almalısınız" deniliyor. Son dönemlerde bu bahsettiğim herkese magnezyum sloganına çok şahit oluyorum açıkçası. Ancak tüm bilgiler şunu gösteriyor. Gerçekte kan magnezyum değeri normal ise ek desteğin vücuda bir faydası olmadığı gibi ihtiyacı da bulunmuyor. Öncelikle kanda magnezyum değerinin normal sınırlarda olması için de magnezyumdan zengin doğal besinlerin günlük beslenmemizde olması önemli. Magnezyumdan zengin besinler diyet lifinden de zengin olduğu için bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını sağlar. Eğer bağırsaklarda emilim bozuklukları veya magnezyum yetersizliği ağır boyutta ise magnezyum desteği, diyetisyen ve doktor kontrolünde verilebilir. Besinlerde bulunan magnezyum, organik formda ve emilimi yüksektir. Sağlıklı bir beslenmede günlük lif miktarı maksimum 25-30 mg arasında olur ve bu lif miktarı magnezyumun emilimi olumsuz etkilemez. 60 mg kadar diyette kepekli ve lifli beslenme magnezyum emilimini azaltır.

Yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kuru yemişler, susam, keten tohumu gibi tohumlar ve tam yani rafine olmamış tahıllar en iyi kaynaklarıdır. Sertlik derecesi yüksek sular ve maden suları magnezyumun iyi kaynaklarıdır. Bu nedenle et, tavuk, balık ağırlıklı, tahıl, baklagil, kuru yemiş ve sebzeden yoksun beslenen kişilerde magnezyum yetersizliği görülür. Günlük gereksinim yetişkinlerde 350-450 mg arasındadır.

İki avuç kabak çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 100'ünü, üç dilim ekmek yiyen bir kişi günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 50'sini, iki kase yeşil yapraklı sebzelerden salata tüketen kişi günlük ihtiyacın yüzde 75'ini, bir tabak baklagil yemeği günlük ihtiyacın yüzde 35'ini karşılar.

Gün içinde sadece yiyeceklerle magnezyum ihtiyacınızı yüzde 100'ünü doğal yollardan karşılayabileceğiniz önerilerimi kolayca uygulayabilirsiniz. Günde 1 avuç kuru yemiş özellikle kabak çekirdeği içi, 1 kase yeşil yapraklı sebzelerden salata, 1 dilim tam buğday ekmek yediğinizde magnezyum ihtiyacınızı yüzde 100 karşılarsınız. Veya günde 1 tabak baklagil, 1 kase yeşil yapraklı sebzelerden hazırlanmış salata, 1 kase bulgur pilavı ve 1 dilim tam çavdar ekmeği ile de magnezyum ihtiyacınızın yüzde 100'ünü tamamlarsınız. Ya da 1 avuç içi kadar badem, fındık, ceviz karışımı, 3 ince dilim ekmek, 1 kase yeşil sebzelerden hazırlanmış salata magnezyum ihtiyacınızın yüzde 100'ünü karşılar. Son olarak 2 kase yeşil yapraklı sebzelerden salata ve 1 kase kepekli pirinç pilavu veya bulgur pilavı yine günlük magnesyum ihtiyacınızın % 100'ünü almanızı sağlar.

Vücudumuzda 300 enzim için elzem, kan şekeri ve insülin dengesinin iyileştirilmesi için gerekli, antihipertanfis, antiaritmik, antiplatelet, kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklardan koruyucu magnezyumu hap değil doğal besinlerle rahatlıkla sağlayabileceğinizi söylemek isterim.







BEL ÇEVRESİ VE KARIN İÇİ YAĞ DOKUSUNU ARTIRAN BESİNLER

Spesifik olarak bel çevresinde yağ birikimi sağlayan ve organlara kadar giden yağlanmayı artıran besinleri öğrenmek oldukça önemlidir. Çünkü bel yağlanmasının kanserden kalp hastalıklarına kadar bir dizi kronik hastalıkların habercisi olduğu belirtilmektedir. Süt ürünleri hariç doymuş yağ içeriği yüksek besinlerin özellikle viseral yağ dediğimiz bel yağlanmasını tetikleyebileceği birkaç araştırmada gösterilmiştir. Etin yağlı kısımları, kümes hayvanlarının derisi ve jelimsi bölgeleri, yoğun krema, işlenmiş tüm etler, Hindistan cevizi yağı doymuş yağ içeriği yüksek besinlerdir. Trans yağ içeren besinler hem bel çevresinde yağın birikimine zemin hazırlamakta hem de insülin direncinin gelişmesini tetiklemektedir. Tüm şekerli yağlı fırıncılık ürünleri ve tüm kızartılmış besinler trans yağdan zengindir.







Bir araştırma Akdeniz diyetindeki tekli doymamış yağ asitlerinin diğer yağ türlerine göre viseral yağ alımını önlediği gösterilmiştir. Diyetin yağ asidi bileşimi bu açıdan önemli diyebiliyoruz. Zeytinyağı, avokado, badem, yerfıstığı oleik asitten zengindir.

Şekerli içeceklerde endüstriyel früktoz ve sofra şekeri hepatik insülin direncine yol açmakta ve çok önemli olan adipoz olmayan dokularda trigliserit üretimini uyararak yağlanmayı sağlamaktadır. Fruktoz yağ dokusu birikiminden bağımsız olarak lipojenik enzimlerin depolanmaya yerine göre modülasyonunu sağlayarak vücut yağ dağılımı üzerinde de potansiyel etkili olduğu belirtilmektedir. Rafine edilmiş tahıllar, rafine unlar, beyaz pirinç ve işlenmiş paket besinlerin de bel çevresi yağlanmasını artırdığı söylenebilir.

Genel olarak aktivitesizlik yağlanmanın ana nedenlerinden biridir, düzenli aktivite yapmak bel çevresindeki yağın azalmasını sağlar. Haftada 5 kere en az 70 dakika yürüyüş hem bel çevresini hem bacak yağlarının erimesini sağlar.