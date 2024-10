Kış detoksu ile yağlara veda edin

Mevsim geçişleri sirkadiyen ritmin değiştiği ve doğal olarak vücudun toksin atma yeteneğinin de zorlaştığı süreçlerin başında gelir. Bu dönemi doğru besinlerle sonbahar ve kış mevsimine denk gelen aylarda sadece beş gün uygulamak vücudun hücresel yenilenmesinde büyük itici güç sağlar

Ekim şubat ayları arasında yetişen mevsim sebzeleri toksinlerin atma gücüne güç katan besinsel içerikten zengindir. Pırasa, sarımsak, zencefil, mantar, kereviz, tatlı patates ve havuç açıkçası hem yağlara veda etmeyi hem de karaciğerin toksin yükünü azaltmayı sağlamaktadır.



MANTARLARA TABAĞINIZDA YER AÇIN

Kolesterol düşürme, iştahı dengeleme, basit karbonhidratların bağırsaklardan emilimini yavaşlatmayı sağlayan mantar sonbahar ve kış aylarının da en zengin besin içeriğine sahip sebzesidir. Ancak çiğ tüketmemenizi tavsiye ederim. Mutlaka az yağda soteleyerek veya fırınlayarak ya da tencerede pişirerek yemek en sağlıklısıdır. Mantar pişirildiğinde kanserojen etkili olan agaritin adli bileşiğin parçalanarak aktivitesinin kaybolmasina yardımcı olur. mantara özgü antioksidan olan ergotionin, pişirme ile güçlendiği için bağirsaklardan daha iyi emilir.









Ayrıca mantarda bulunan beta glukan süper bir liftir ve kısa sürede tok kalmanızı sağlar. Ve küçük bir hatırlatma. Mantar et yerine geçebilecek bir alternatifi değildir. 100 g ortalama 1 avuç içi kadar yağsız et yaklaşık 19-26 g arasında hayvansal protein içerirken 150 g yaklaşık büyük bir kase sotelenmiş mantar 4 g bitkisel protein içerir. Et bulamıyorsan mantar yemek fikri doğru değildir.



SARIMSAKSIZ GÜNÜNÜZ GEÇMESİN

Sarımsağın kabuğunu soyun ve direk ezin. Sarımsakta bulunan kükürtlü bileşik allisinler oksijenle aktifleşerek vücutta toksin atma gücünü ortaya çıkarırlar. Allisin, aynı zamanda sarımsağın yoğun kokusunun da nedenidir. Allisin, fermantasyon esnasında sadece siyah sarımsakta bulunan S-Alilsistein maddesine dönüşür. Allisinin azalması nedeniyle siyah sarımsak, rahatsız edici keskin kokusu ve tadını kaybederek tatlı bir tada ulaşır. Fermentasyon sonucunda oluşan siyah sarımsak, normal sarımsaktan 2 kat daha fazla antioksidan içerir. Beyaz ya da siyah fark etmeksizin sarımsak vücuttaki serbest radikalleri azaltarak, süperoksit dismutaz, katalaz gibi antioksidan enzimlerin etkinliğini artırır. Yapılan çalışmalarda mide, akciğer, kolon gibi organlardaki kanserli hücrelerin ölümünü sağlayarak kansere karşı koruduğu görülmüştür. Vücut ağırlığının azaltılmasında yardımcıdır, ayrıca ALT, AST gibi karaciğer enzimlerini düşürerek karaciğer koruyucu etki gösterir. Sağlığa muhteşem faydaları olan siyah sarımsağa bir şans verin derim.









YER ELMASI MUTLAKA BİR ANA ÖĞÜNDE OLSUN

Yer elması, görünüş olarak turp, kök zencefil ve kerevize benzetilse de tat olarak çok farklıdır. Tadı, görünüş olarak benzediği sebzelerin aksine tatlıdır. Bazen yemeklerin içinde patatese benzetilen bu sebze çiğ olarak da tüketilebilir. Yer elmasındaki diyet lifi çeşidi olan inülin dediğimiz bir bileşen, bağırsaklarımdaki bakteriler için besin olarak kullanılır bu nedenle prebiyotiktir ve bağırsaklarımıza yararlı etkiler gösterir. Dışkılama sıklığını artırarak kabızlığı önler. Ayrıca inülin, kan şekeri ve kolesterolü düşürücü etki gösterip diyabete ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Diğer kök ve yumru bitkilerin proteinlerine kıyasla vücudumuz için besinlerle almamız zorunlu olan lizin ve metionin aminoasitleri bakımından zengindir. İyi bir demir içeriğine sahip yer elması; potasyum, fosfor, kalsiyum, B1, B3, C gibi vitamin ve minerallerin iyi bir kaynağıdır.









NARENCİYEDEN VAZGEÇMEYİN

Narenciyede bulunan limonenler karaciğerde toksin atmayı kolaylaştırır. Ayrıca C vitamininden zengin portakal, limon, greyfurt ve mandalina zayıflamayı da kolaylaştırır. Dokuların birbirleriyle bağlanmasını sağlayan ve yer çekimine karşı dokuları sıkı sıkı tutan kolajenin oluşumunda C vitamini olmazsa olmaz vitaminlerden olduğu için beslenme programında narenciyeye yer vermek zayıflarken sarkmaları da önler. Diğer adıyla askorbik asit olarakta söylediğimiz C vitamini suda çözünen ve fazlası genelde idrarla atılan vitaminlerdendir. C vitaminini yeterli aldığınızda kolajen de yeterli düzeyde üretilmekte ve dokuların dayanıklılığı artmakta; kemik, deri, kan damarları güçlenmekte hatta yaraların iyileşmesi de hızlanmaktadır. Eğer bu dokuların yapısında zayıflama varsa C vitamin eksikliğinin belirtisidir. Ayrıca inorganik demirin emilimini de sağlayan C vitamini anemi ve stresin de tedavisinde yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Soğuk algınlığını önlemese de şiddetini ve süresini azalttığını açıkça söyleyebilirim.









PIRASAYI SIK YİYİN

Pırasa, sülfürlü bileşikler, kaemferol adlı flavonoid, inülin adlı polisakkarit ki bu prebiyotik etkilidir ve glikozinolatlardan zengindir. Bu bileşikler sayesinde kolesterol düşürücü, kalp damarlarını yenileyici, karaciğer hücrelerini yenileyici, karaciğerde detopksifikasyonda görevli enzimleri aktifleştirişi, kanın akışkanlığını arttırıcı, trigliseridi azaltıcı, prostat, kolorektal, mide ve meme kanseri riskini azaltıcı etkileri mevcuttur. 100 gramı 57 kalori içerir. Bu sebeple hem zeytinyağlı yemeği hem de pırasa eklenmiş detoks etkili çorbaları sonbahar kış detoksunda sıkça tüketin derim.



5 GÜNDE TOKSİN ATAN KIŞ DİYETİ

Güne 1 su bardağı ılık suya 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu karıştırarak başlayın



KAHVALTI

1 adet haşlanmış yumurtaya az zerdeçal tane karabiber kimyon ve zeytinyağı ekleyin 5 adet yeşil zeytin 6 adet yarım ceviz 1 adet mandalina veya yarım portakal



YAĞ YAKAN SALATA

1 adet domates 1 adet yeşil biber Bol ince kıyılmış maydanoz 1 yemek kaşığı elma sirkesi 1 yemek kaşığı zeytinyağı



YAPILIŞI

Domates, biber, maydanozu ince kıyın. Elma sirkesi ve zeytinyağı ile harmanlayın.



ÖĞLE

Mantarlı yer elmalı peynirli detoks salata Yemek ardından 1 yemek kaşığı elma sirkesini 1 su bardağı ılık suya karıştırıp için.



MALZEMELER

1 kase doğranmış mantar 4 adey yer elması 1 kase doğranmış marul 1 kase ince kıyılmış maydanoz 2 adet ince kıyılmış közlenmiş kırmızı biber 1 adet küp halinde doğranmış domates Yarım adet ince kıyılmış kuru soğan 2 yemek kaşığı lor peyniri 6 adet yarım ceviz Zeytinyağı ve nar ekşisi



YAPILIŞI

1 kase doğranmış mantarı az zeytinyağında soteleyin. 3-4 adet yer elmasının kabuklarını soyun ve az suda pişirin. Ayrı bir yerde derin kaseye marul, maydanoz, taze nane, közlenmiş biber, domates ve kuru soğanı harmanlayın. Sotelenmiş mantarı, pişmiş yer elmasını, 2 yemek kaşığı taze lor peyniri, 6 yarım cevizi üzerine ekleyin. Son olarak 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı nar ekşisi ekleyin.



ARA

1 fincan filtre kahveye 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyip için



İKİNDİ



10 badem 1 adet portakal



AKŞAM

1 kase yağ yakan pırasa çorbası 3 yemek kaşığı karabuğday pilavı Yağ yakan roka salatası Yemek ardından 1 yemek kaşığı elma sirkesini 1 su bardağı ılık suya karıştırıp için.



AKŞAM

1 kase yağ yakan pırasa çorbası 3 yemek kaşığı karabuğday pilavı Yağ yakan roka salatası Yemek ardından 1 yemek kaşığı elma sirkesini 1 su bardağı ılık suya karıştırıp için.



YAĞ YAKICI PIRASA ÇORBASININ TARİFİ

6 adet pırasa Yarım havuç Yarım kereviz Bol kereviz sapı 1 yemek kaşığı bulgur 1 adet kuru soğan 2 diş sarımsak 1 adet domates Az kimyon, az tane karabiber az pulbiber 1 yemek kaşığı zeytinyağı Yarım taze limon suyu Uygun miktarda su



YAPILIŞI

Tüm malzemeleri tencereye koyun su ile pişirin ve mutfak robotundan geçirin.



YAĞ YAKAN ROKA SALATASI

İnce kıyılmış roka Taze domates dilimleri Kıyılmış kuru soğan 1 yemek kaşığı zeytinyağı



ARA

1 adet elma veya 1 adet mandalina