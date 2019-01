Türkiye'nin usta gazetecilerinden SABAH'ın başyazarı Mehmet Barlas'ın anılarını anlattığı "Dün Dündür" kitabı çıktı. Fiyatı öyle, vatandaşı söğüşleyen zihniyetinki gibi 2.500 TL filan değil… Birçok bilgiyi 30 TL'ye öğrenebiliyorsunuz. 206 sayfalık kitabı okurken dikkatimi en çok 'Babasından Miras Kalan Dostlar' bölümü çekti. Barlas, bu bölümde, Çetin Altan'dan İlhan Selçuk'a, Münir Nurettin'den İsmet İnönü'ye birçok isimle olan anılarını anlatıyor. Vehbi Koç'la ilgili anekdot da bunlardan biri… Anlattığına göre, Vehbi Bey vefatına kadar her gün 7 sigara içermiş. İnançlı biriymiş.

Perşembe günleri bütün gün dua okurmuş.

Ama her akşam mutlaka bir kadeh viski içermiş. Hatta Umre'de bile viskisinden vazgeçememiş! Arkadaşına "Her akşam bana bir viski bul. Ben de sana her gün neler yaşadığımı anlatayım" demiş. Arkadaşı da Umre'de her akşam Vehbi Bey'e viskiyi getirmiş.

Kitapta bunun gibi bir sürü hikâye var. Bence, hâlâ okumayanlarınız varsa en yakın D&R'a uğrasın...