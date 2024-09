Dün herkesin merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Yıllık bazda da aylık bazda da düşüş var. Enflasyon ağustosta aylık yüzde 2.47, yıllık yüzde 51.97 oldu. Baz etkisiyle bir önceki yıla göre düşüş belirgin... Ancak aylık bazda bakıldığında yılsonu hedefi tutar mı?

Hatırlayın, 2024 başında ocakta TÜFE aylık yüzde 6.7, şubatta 4.53 arttı. Mart ve nisanda aylık yaklaşık yüzde 3.2 yükseldi. Mayısta yüzde 3.37 arttı. Haziranda yüzde 2'nin altına düştü. Temmuzda yüzde 3.23'tü. Ağustosta yüzde 2.47 oldu.

Geçmiş 10 yılın yaz aylarındaki enflasyon ortalamalarına bakıldığında hala yüksek bir noktada olduğumuz aşikar. 'Rasyonel zemin'le sanırım buraya kadar geldik.

Para politikasıyla daha fazla yol alabilir miyiz bilmiyorum. Bundan sonra yıl sonunda Merkez Bankası'nın tahmininin gerçekleşmesi için enflasyonun yıl sonuna kadar ortalama aylık yüzde 1.13 çıkması gerekiyor.

Umarım, ekonomi yönetimi bunu başarır.

Neyse bunlar teknik meseleler...

Ben dün enflasyon verisi açıklandıktan sonra yapılan açıklamalara dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medyadaki paylaşımına...

Bakan Şimşek açıklamasında şöyle diyor: "Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23.5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti. Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2.5, yönetilenyönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1.4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu. Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz."

Yönetilen-yönlendirilen ürünler denildiğinde akla ne geliyor?

Kamu ve kamuya bağlı kurumlar tarafından belirlenen fiyatlar...

Ya belediyelerin ya da KİT'lerin mal ve hizmet kalemleri... Yıl başında yapılan fiyat ayarlamalarını hatırlayın, sonra temmuzdaki sigara ve akaryakıt artışlarını, ardından belediyelerin yaptığı zamları, gaz fiyatlarındaki yükselişi... O halde, birtakım ekonomistlerin "emekliye zam, asgari ücrete artış enflasyonu azdırır" argümanı çok güçlü değil...

Belli ki, kamudaki ayarlamalar enflasyona daha fazla etki ediyor.

***



ECZANELER İÇİN ORTA YOL...

Geçen gün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son dönemde vergisini düzenli ödeyen hatta bütün hesapları kayıt altında olan eczane denetimleriyle ilgili bir yazı yazdım. Eczaneye her ilacın giriş ve çıkışının devletin sisteminde olduğunu, hepsinin görüldüğünü, vergi, stopaj, muhtasarın her ödemede alındığını, kayıp kaçak olmamasına rağmen Maliye'nin yüklü cezalar kestiğini belirten bir eczacının feryadını anlattım.

Yazım üzerine Gelir İdaresi'nden aradılar. Buradan bir konuda müjde vermek istiyorum.

Özellikle eczanelerde son dönemde perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar donanımların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla (YN ÖKC) bağlantı ve iletişiminin yapılmaması nedeniyle yanlış ücretlendirmeler yaşanıyordu. Bu da Maliyeciler'in radarına giriyordu.

Öğrendiğim kadarıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türk Eczacıları Birliği, eczane otomasyon yazılımları ve Yeni Nesil ÖKC üreticileriyle toplantı yapmış. Bu toplantıda, Gelir İdaresi eczanelere her türlü desteği vereceğini söylemiş... Koordinasyon Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılacak, Gelir İdaresi Başkanlığı da 15 günlük periyotlarla mevcut durumu izleyecek. Yıl sonuna kadar eczanelerin otomasyon sorunu kalmayacağı belirtiliyor