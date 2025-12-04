Kendisi asgari etkisi azami

Bu ay boyunca yapılacak toplantılarla 2026 yılı için asgari ücret belirlenecek. Masada yine enflasyon rakamları etkili olacak. Brüt asgari ücret yüze yakın ödeme ve borçlanmayı etkilerken herkesi ilgilendirecek

Milyonlarca çalışanı ve aynı zamanda tüm ödemeleri etkileyecek olan yeni asgari ücret için maraton başlıyor. Asgari ücret sadece işçilerin maaşlarını değil, bir gösterge rakamı olarak tüm ödeme ve borçlanmaları değiştirecek. İşte detaylar...

Yeni asgari ücret ne zaman belirlenecek, ne zaman uygulanacak?

Asgari ücretin yasal olarak en geç 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Yeni asgari ücret ise 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ücret nasıl belirlenecek?

Yeni rakamı Asgari Ücret Tespit Komisyon'u belirliyor. Asgari Ücret Tespit komisyonu 15 kişiden oluşuyor. Komisyon'da 5 işçi temsilcisi TÜRKİŞ adına yer alacak. Ayrıca 5 işveren temsilcisi de TİSK adına katılacak. Komisyon'da hakem olarak 5 de hükümet temsilcisi bulunacak. Komisyonda kararlar oy çokluğu ile alınıyor.

Komisyon hangi verilere bakacak?

İşçilerin geçim endeksleri, istihdamın korunması, işveren maliyetleri tartışılıyor. Ancak rakam belirlenirken her yıl olduğu gibi yine enflasyon rakamları en önemli veri olacak. Ayrıca birçok kurumdan gelen rakamlar da değerlendirilecek.

Enflasyon etkisi nasıl olacak?

Bu yıl için enflasyon beklentisi Merkez Bankası tarafından yüzde 31 ile 33 aralığında tahmin edilmişti. Orta Vadeli Program ise yüzde 28.5 oranında enflasyon tahmininden bulunmuştu. Bu rakamlar ile gelecek yılın enflasyon rakamları değerlendirilecek.

Asgari ücret bir geçim ücreti mi?

Asgari ücret bir geçim rakamı olarak açıklanmıyor. Belirlenen rakamdan daha az maaş verilmemesi için belirleniyor. Böylece bir geçim ücreti değil bir gösterge rakamı olarak belirleniyor.

Asgari ücret neden önemli?

Asgari ücret milyonlarca işçinin maaşını direkt belirlemesinin yanında işsizlik maaşından doğum borçlanmasına, stajyer ücretinden GSS ödemesine kadar birçok ödemenin de parametresini oluşturuyor. Tüm hesaplar brüt asgari ücrete göre yapılıyor.

Asgari ücret hangi ödemeleri değiştirecek?

- Tüm maaşları değiştirecek:

İşyerlerinde tüm maaşlar asgari ücret artışıyla birlikte yükseltiliyor.

-Tazminatlar değişecek:

Ocak ayından sonra tazminat yeni asgari ücretin brütü üzerinden hesaplanacağı için daha yüksek tazminat alınacak.

-İşsizlik maaşı hesabı değişecek:

İşsizlik maaşı hesaplanırken en düşük rakam brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yüksek yüzde 80'i oluyor. Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı da değişecek.

-En düşük rapor parası yükselecek:

İş kazası ya da meslek hastalığı geçirenler, ya da hastalığı sebebiyle çalışamayanlar için ödenen rapor paralarının en düşük miktarı da asgari ücret ile birlikte artmış olacak.

-Annenin iş görmezlik ödeneği artacak:

Doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 112 gün izin kullanan annelerin alacağı en düşük iş göremezlik ödeneği de yükselmiş olacak.

-Yarı zamanlı çalışan anneye ödenek artacak:

Doğumdan sonra yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan annelerin İŞKUR'dan aldıkları ödenekleri artacak.

-Stajyer ücreti yenilenecek:

Stajyerlerin staj sırasında aldıkları ücretler de brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor. Bu rakamlar da yükselecek.

- BES devlet katkısı limiti yükselecek:

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yıllık olarak en yüksek rakam asgari ücrete göre belirleniyor.

-Sosyal yardımlara etkisi artacak:

Sosyal yardım almak isteyenlerin gelir kriteri asgari ücrete göre belirleniyor. Buna göre sosyal yardım almak daha kolaylaşacak.

Asgari ücret ile hangi borçlanmalar değişecek?

- Doğum borçlanması artacak:

Annelerin prim kazanmak için yaptıkları doğum borçlanma miktarları asgari ücretle birlikte artacak.

-Askerlik, yurtdışı borçlanmaları değişecek:

Askerlik ve yurtdışından geçen sürelerin satın alma bedelleri de artacak.

- İsteğe bağlı sigorta primi artacak:

Ev hanımlarının her ay ödediği isteğe bağlı sigorta primleri de artacak.

- GSS primleri yükselecek:

Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödemesi de brüt asgari ücrete göre belirlendiğinden bu ödemeler de Ocak ayında artacak.

- Bağ-Kur ve SSK primleri artacak:

Sigorta primleri de asgari ücretle birlikte yükselecek.



VERGİSİZ ÜCRET KAZANÇLARI ARTIRACAK



Asgari ücrete vergi desteği sürecek mi?

Ocak 2022'den itibaren asgari ücret vergi dışı tutuldu. Vergi istisnası sürecek. 2026 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı 1 trilyon 92 milyar lira olarak öngörüldü.

Vergi avantajı ne sağlıyor?

Asgari ücretten ve tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmıyor. Asgari ücrete yapılan artışla birlikte vergi dışı tutulan kazanç miktarları da yükselecek. Maaşını brütten anlaşan birçok çalışan açısından daha az vergi ve daha çok net maaş anlamına gelecek.

Diğer çalışanlara nasıl yansıyacak?

Asgari ücret artışı diğer çalışanlara yapılacak zam için de referans olacak.

İLK TOPLANTI 12 ARALIK'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti. Toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.