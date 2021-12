Köşemizin Fahri Orta Doğu Masası Şefi gibi çalışan, pek çok Arap yayın şirketinin Türkiye temsilcisi, Breaking News Türkiye haber sitesinin sahibi dostum Savaş Uğurlu verdi ilginç haberi. Meğer Araplar, Türk dizi oyuncuları gibi gülmek istiyormuş.

Başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede yayınlanan Türk dizileri ve Türk oyuncularına yoğun ilgi ile beraber ülkemize gelen yabancı turistler de hayranı oldukları Türk oyunculara benzemek için her şeyi yapıyorlar. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Serenay Sarıkaya, Burak Özçivit, Kerem Bürsin, Beren Saat, Tuba Büyüküstün, Aslı Enver, Can Yaman, Demet Özdemir gibi oyuncuların gülüşlerine sahip olmak isteyen Arap izleyiciler, Türk diş hekimlerinin kapısını çalıyor. Diş Hekimi Oya Çakıroğlu Nadji konuyla ilgili şunları söylüyor:

"Son zamanlarda yurt dışında daha da yaygınlaşan Türk dizileri, biz diş hekimlerinin de yoğun mesai yapmasına neden oldu. Ülkemizde gösterilen dizilerin yurt dışında yayına girmesiyle beraber Orta Doğu ülkelerinden gelen Arap hastalarımız diş yapılarının Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Tuba Büyüküstün gibi olmasını istiyor. Onların diş yapısı ve şeklini almak ve hayranlıklarını onlara bir nebze göstermek istediklerini söyleyip, bizlerin kapısını çalıyorlar."

Ülkemize gelen Arap turistlerin daha önce de yüzlerini bizim oyunculara benzetebilmek için estetik merkezlerinin kapılarını aşındırdıklarını yazmıştım. Yakında Arapların bu hayranlığı biter. Zira Orta Doğu'nun her mahallesinde birer Kıvanç, Beren, Tuba, Kenan peydahlanır.







Hani Göztepe'ye alkış?

Rus takımı Zenit'in futbolcuları, son maçlarının seremonisine, barınaklara destek vermek için kucaklarında evcil hayvanlarla çıkınca büyük sempati ve takdir topladılar. Zenit, sosyal medyada da kahraman ilan edildi. Herkes "İşte hayvanlara destek böyle olur" gibisinden övgü mesajları döşendi.

Gelin görün ki, bu jesti sahalarda ilk gerçekleştiren kulüp Göztepe'ydi. Bundan 3 yıl önce Bornova Belediyesi'nin hayvan sahiplendirme kampanyasına destek vermek için Başakşehir maçına kucaklarında evcil hayvanlarla çıkmışlardı. Ama Zenit kadar ilgi görmediler, konuşulmadılar.

Hayır işinde bile yabancı hayranlığının gözümüze indirdiği katarakttan kurtulamıyoruz...



Altın Kelebek hataları

Altın Kelebek her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi. Müge Anlı, Ezgi Mola ve Edis'in Martılar şarkısı gibi 'analarının ak sütü gibi helal' ödüllendirmelerin yanında tartışmalı kategoriler de vardı. Örneğin; Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın En İyi Komedi Dizisi kategorisinde ödül almasını anlayamadım. 'Komedi programı' olsa anlarım ama ya dizi?.. Yıllanmış Acun'un yerine En İyi Erkek Sunucu ödülünün 360 kanalındaki Ben Bilirim'i harika sunan Alper Ateş gibi yenilere verilmesini de arzu ederdim. Zira Survivor'ı sunucusu değil, formatı sürüklüyor. Bir de 'En İyi Influencer' ödülü var ki tam evlere şenlik. Sadece takipçi sayısından yararlanarak vergisiz reklam kazancı elde edenlerin ödüllendirilmesi tuhaftı. Ödülü kazanan Rachel Araz bile "Bugüne kadar bana bir kez bile 'Sen ne iş yapıyorsun kızım?' demeyen anneme teşekkür ediyorum" dedi. Düşünün artık...



Gaf kürsüsü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o çirkin el hareketi ne Atatürk'ün partisine ne gazi Meclis'e yakıştı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine pek yaraştı doğrusu. Siyasetin iklimi biraz sertleşince gerçek yüzü de ifşa oldu. Belli ki akıl hocalığı yapan birileri, "Bırak artık şu Gandhi havalarını, sen de sert gir toplara" filan demiş. Eh, Kılıçdaroğlu'nun 'elinden' de ancak bu kadarı gelmiş. Yazık diyeceğim ama yazık kelimesine yazık olacak...



Zap'tiye

Yargıtay, pavyona gitmeyi güven sarsıcı ve boşanma için geçerli sebep saymış. Tabelasında pavyon yazan yer kaldı mı ki? Hepsi ya gece kulübü oldu ya müzikhol.



Ne demiş?

Altın Kelebek ödüllerinde yıllar değişir, tek şey değişmez. Kanal D Ana Haber'i kim sunuyorsa, cinsiyetine göre Yılın Haber Spikeri ödülünü o alır. Hiç şaşmaz! İnanmayan geriye dönüp bir zahmet baksın." (Yılların deneyimli spikeri Serhan Başbahçıvan'ın tweet'i)