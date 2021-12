Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın baş karakteri Züleyha'nın ömrü iki arada bir derede kalmakla geçiyor.

Daha önce Yılmaz (Uğur Güneş) ile Demir'in (Murat Ünalmış) arasında kalıp, uzun süre bocalayan Züleyha (Hilal Demirbilek), bu iki karakterin diziden ayrılmasıyla beraber bu sezon kendini yine iki aşkın arasında buldu.







Bahtsız kızımız şimdi de Fikret (Furkan Palalı) ile Hakan (İbrahim Çelikkol) arasında sıkışmış görünüyor. (Fikret-Hakan... Bu da eski Yeşilçam'a bir gönderme olmasın?)

Genç kızlarımızın hayırlı kısmet bekleyip, bir türlü muradına eremediği şu günlerde Allah herkese Züleyha şansı versin!



Hakan Ural'a büyük linç

Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta? programının yorumcusu Hakan Ural, iki gündür sosyal medyada lime lime ediliyor. Sebebi, sağlık çalışanlarının yaptığı eylemin hastanelerdeki hizmeti aksatabileceği şeklindeki yorumu.

Hakan'ın sözleri, farkında olmadan maksadını aşmış olabilir. Zaten bunun için dünkü programda açıkça özür de diledi. Ayrıca hepimiz iki yıldır büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza toz kondurmamak için birbirimizle yarışmalı, haklı eylemlerine destek vermeliyiz. Ama aynı Hakan'ın -neredeyse yaptığı tüm programları izlediğim ya da haberdar olduğum için- özellikle ölümden kıl payı kurtulduğu Kovid-19 tedavisinin ardından sağlık çalışanlarına nasıl methiyeler düzdüğüne, onları nasıl onore ettiğine de şahidim.







Sağlık çalışanlarına karşı yapılan her saldırı haberini programına taşıyan ve bu konuda farkındalık yaratmaya yönelik yorumlarda bulunan Hakan Ural'a bir kuru teşekkürü çok görenlerin, şimdi 70 bin tweet'le saldırıya geçmesini de 'anlamlı' buluyorum. Çünkü Hakan yorum ve eleştirileriyle çoğu zaman zülfü yâre dokunuyor. Düşünceleri de ekran başındakilerde önemli ölçüde karşılık buluyor.

Çok iyi biliyorum ki, Hakan Ural'ı masumane eleştirenler azınlıkta. Asıl büyük çoğunluğu, onu 'genel duruşundan' dolayı ekrana gömmeye çalışanlar oluşturuyor. Keşke aşağıya çekmek, itibarını yok etmek, ekrandaki karşılığını silmek adına onu "Düşük profilli magazinci" diye etiketleyenler de dünya olaylarına onun kadar ilgili olabilse...



Kral Şakir'e kulak verin

'Akran zorbalığı' denilen kavramı günümüz ebeveynleri biliyor. Bilmeyenler için özetleyeyim:

Evlerinde şiddet olaylarına tanık olan ya da televizyon ve internetteki şiddet sahnelerinden yeterince korunmayan çocuklarda bir şiddet eğilimi oluşuyor. Bu zararlı etkiyi de okulda, parkta, sokakta akranlarına yöneltiyorlar. Pek çok çocuk okuldan ya da oyundan ciddi şekilde hırpalanmış olarak eve dönüyor.

Çocuk kanalı Cartoon Network de bu duruma dikkat çekmek için 2015 yılında Zorba Olma Kanka Ol adıyla bir kampanya başlattı. Çocuklara, ebeveynlere ve eğitim kurumlarına 'kankalık' mesajlarını ulaştırmayı sürdüren Cartoon Network Türkiye, en çok izlenen ilk yerli çizgi filmi Kral Şakir'i de projeye dahil etti. Çocukların severek izlediği Kral Şakir, kanka olmanın önemini çocuklara eğlenceli bir dille anlatmak için özel bir rap şarkısı yaptı:



ZORBA OLMA KANKA OL

Zorba Olma Kanka Ol

Herkesle güzel geçin

Zorba olma asla,

Kardeş ol güzel geçin

Her zaman kötüdür bu şiddetin her türlüsü

Herkes eşit fark etmiyor zayıf ya da güçlüsü

Kavga hiçbir zaman çözüm değil, çözüm olamaz

Ama her şeyi çözebilirsin onla "kanka" olarak

Kimseyle alay etme, dalga geçme sev

En güzel yol kırmak yerine kardeş olmak hep

Güzel şeyler düşün, güzel şeyler paylaş hep

Her zaman da dostluk kazanır, durma yardım et



Gaf kürsüsü

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 'kadınlar' futbol maçının spikeri, bir ara "Galatasaray çok adamla çıktı rakibinin üzerine" demesin mi?



Zap'tiye

Ödül almaya 8 kişilik koruma ve hizmetli kadrosuyla gelen, tatile 3 hizmetçiyle çıkan ünlüler, televizyon reklamlarında bir de kargocuya kapıyı kendileri açmıyor mu?..



Ne demiş?

"Kore dizisi seyredenlere arabesk bir şey yapmıyormuş." (Ata Demirer'in tweet'i)