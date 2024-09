Hafta sonu yolum Katar Caddesi'ne düştü. Hani şu Maslak'tan Tarabya sahiline inen dört şeritli bulvara... Yolun kenarına dikilmiş uyarı levhalarını görünce gözlerime inanamadım. 20 metre arayla yerleştirilen tabelalarda "Dikkat Çökme Yaşanabilir" yazıyordu. Gerçekten de yola bitişik istinat duvarı bel vermiş, ortasından yarılmış, ağaçlar caddeye doğru eğilmiş, yıkıldı yıkılacak durumdaydı. Bir heyelan durumunda binlerce metreküp toprak, üzerindeki yüzlerce ağaçla birlikte dört şeritli yola düşerek büyük bir faciaya neden olabilirdi.







Yahu burası İstanbul'un göbeği, ana arterlerden biri, her gün binlerce araç ve insanın geçtiği bir koca bulvar. Madem büyük tehlike arz ediyor, şeridi ya da yolu kapasanıza. Tabela dikip "Dikkat Çökme Yaşanabilir" yazmak nasıl bir gaflet, dalâlet ve hatta hıyanettir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum:

Önlem almak için her zaman olduğu gibi yine birilerinin ölmesini mi bekliyorsunuz?



"LGBT'ye giriş kursu gibi"

CHP'li Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin spor salonundaki dans gösterisi büyük tepki topladı. Belediyenin dans etkinliği sırasında çekildiği iddia edilen görüntülerde bir erkek dansçının (!) Atatürk posteri ve Türk bayrağı önünde sergilediği rezil figürler sosyal medyada "LGBT'ye giriş kursu gibi" sözleriyle eleştirildi.







Olayın büyük sansasyon yaratması üzerine sosyal medyasından bir açıklama yapmak zorunda kalan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, söz konusu görüntülerin belediye tarafından düzenlenen bir dans etkinliğinden değil, salonu kiralayan bir dans topluluğunun çalışmasından olduğunu belirtti.

İyi de her talep edene "içeriği araştırılmadan" salonda çalışma izni verilir mi? Yarın bir gün sizden salonu kiralayanlar, içeride fuhuş yaptırırlarsa, "Bizle ilgisi yok, biz sadece mekanı kiraladık" mı diyeceksiniz?



Şeytanın aklına gelir mi?

Müge Anlı sezona başladı ve insanoğlunun kötülükte sınır tanımadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

18 yıl önce mühendis Gökhan Atakan'ın derede karpuz yıkarken düşüp boğulduğunu bilen ailesi bu kez olayın cinayet olduğu iddiasıyla stüdyodaydı. Dul kalan kadının ikinci kocası boşanma aşamasındayken "Karım ilk eşini, sevgilisine öldürttü. Buyrun bu da aralarında geçen ses kaydı" diyerek mahkemeye başvurdu. İşini çok iyi yapan bir savcının incelemesi sonucu olayın dehşet verici boyutu ortaya çıktı. İkisi de doktor olan kadın ve sevgilisinin önce bağ evindeki küveti, dereden taşıdıkları suyla doldurup daha sonra mühendisi orada boğmuş olma olasılığı ortaya çıktı. Çünkü doktor oldukları için otopside maktulün ciğerlerinden çıkan suyun dere suyu ile eşleşmesi gerektiğini biliyorlardı...

Şeytan duysa, emekliliğini ister vallahi!



Şeref kürsüsü

Eminim dünyada bir eşi daha yoktur. Kadın teğmenlerimiz Ebru Eroğlu, Şeyma Yıldırım ve İkra Kuyumcu aynı dönemde okullarını birincilikle bitirdiler.









Zap'tiye

FETÖ lideri 80 yıllık ömründe hiç Hac'ca gitmemiş ama Papa'yı 9 kez ziyaret etmiş. İşte kıblesini nasıl şaşırdığının ispatı...



Ne demiş?

"Bu sene ürünümüz iyi. Bizim arılar arı gibi çalışmış vallahi..." (Sivas Zara'da bir arı üreticisinin A Haber'deki sözleri)