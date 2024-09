Yıllardır yazlarımı geçirdiğim Kuzey Ege'de Edremit Körfezi'nin içler acısı halini yazar dururum. Sadece yazmakla da yetinmem, her fırsatta ilgililerle görüşür, özellikle deniz kirliliği için önlem alınması adına adeta yalvarırım. Gün doğmadan körfezin belirli noktalarını bizzat denetleyip, otellerin suya boca ettiği atıkları görüntüleyerek ilgili kurumlara ulaştırırım.

Ama artık gücüm tükendi, tükenecek. Küçükkuyu'dan başlayıp Ayvalık'a kadar devam eden bu sahil şeridinde insanlar artık kakaların arasında kulaç atıyor. Çocuklardaki ishal vakalarının önüne geçilemiyor. Bazı yerlerde ise kokudan nefes alınamıyor.

Hiçbir parti ayrımı yapmadan, öncekiyle, bugünküyle, büyükşehriyle, ilçe belediyesiyle buna sebep olan, halkın yıllardır ortaya koyduğu "B.k içinde yüzüyoruz, imdat!" çığlıklarına karşı sağır, kör ve dilsiz taklidi yapan ilgisiz ilgililerin tümüne lanet olsun. Cennet gibi Edremit Körfezi'nin her anlamda içine s.çtınız, tebrikler...







Yıllardır kanalizasyon şebekesini bir türlü tamamlamayan, koca koca otellere orta çağdaki gibi fosseptik çukuru kazdıran, ödenek yok diye Akçay ve Altınoluk'taki tesislerde sadece biyolojik arıtma yaptıran, Güre'de temeli atılan yeni arıtma tesisini bırakın tamamlamayı, dönüp bakmayan kim varsa hem dünyada hem de ahirette boğazına kadar pislik içinde yaşasın inşallah...

Üslubumu yadırgıyor olabilirsiniz, kusuruma bakmayın ama 30 yıllık sevgilimden, Kuzey Ege'mden ayırdılar beni. Bu sene orada ayağımı suya sokamadım, döndüm geldim. İsyanım işte bunadır. Yazıyı da yaz sonuna sakladım ki zaten zor günler yaşayan yöre esnafına daha fazla zarar vermeyeyim.

İzmir Körfezi bir yılda balık mezarlığına döndü. Şu anda tamamı CHP'li olan Balıkesir ve Çanakkale Büyükşehir Belediyeleri ile kıyı ilçelerinin belediyelerinin önlerinde Edremit Körfezi'ni lağım çukuru olmaktan kurtarmak için gelecek yaza kadar tam bir yılları var. Ellerini taşın altına soksunlar, yoksa benim ellerim iki cihanda da yakalarında olacak...







CHP'NİN BEYAZ SARAY'I (!)

30 bin nüfuslu Marmara Ereğlisi'nin CHP'li belediyesi, kendisine ABD'deki Beyaz Saray'ı andıran görkemli bir belediye binası inşa etti.

Her belediyenin daha iyi şartlarda, daha modern binalarda halka hizmet verme hakkının olduğuna inanıyorum. Ancak CHP zihniyetinin model aldığı binanın, içlerindeki özlemi ve yakın durdukları siyaseti ortaya çıkardığını düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim; aklı, gözü, gönlü ABD'de kalmışların haline üzülüyorum.

Her fırsatta milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni eleştirenlerin, ellerinde fırsat ve imkan olsa neler yapabileceklerinin ispatıdır bu bina...







NE DEMİŞ KONFÜÇYUS?

Dünyanın en zenginleri Bill Gates ve Marc Zuckerberg sohbette... Bir başka deyişle 138 milyar dolarlık servet aynı kareye sığmış.

Fotoğrafa iyi bakın... Üzerlerinde binlerce dolarlık marka kıyafetler, saatler, künyeler, kolyeler görüyor musunuz? Hayır...

Oysa bizim memlekette onların mal varlıklarının binde birine sahip olmayan sonradan görme zenginlerin haline bir bakın... Ne demiş Konfüçyus? "Gösteriş, bir insanın kültürel yetersizliğini yansıtma halidir." İddia makamının başka sözü yok...



Ne demiş?

"Alaçatı'da fiyatlar söylendiği kadar yüksek değil arkadaşlar. Dört kişi yemek yedik, sadece birimiz rehin kaldı. Onu da seneye salacaklar." (Sosyal medyadan)



Gaf kürsüsü

Alman ZDF kanalı, Paralimpik Olimpiyatları'nın açılış töreninde Filistin kafilesini anons etmeyerek görmezden geldi.



Zap'tiye

Rahmi Koç 100 dolarlık saat taktığı için manşetlerde. Herkesin saati "gösterişe" kurulu ya, ondan olmalı...