Her krizi fırsata çevirmek için Atatürk'ün ardına sığınan, onun ilke ve devrimlerinden siyasi rant damıtmak adına en sahte tondan, en yapmacık notadan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağıranlar bu fotoğrafa dikkatlice baksın. Çünkü Mustafa Kemal'in gerçek askeri olmak için öncelikle onun hatırasına, onun bize bıraktıklarına sahip çıkmak gerekir. Ata'nın son yıllarında onu hayata bağlayan, bir çocuğun oyuncağını bekler gibi aylarca ABD'den gelmesini beklediği Savarona Yatı gibi...









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve yakın nezareti altında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilen Savarona yeniden mavi sulara döndü. Erdoğan, denetlediği yatı restore etmekle görevli subaya "Zeminde beton filan yok değil mi?" diye sordu. Komutan da "Hayır komutanım, tamamen orijinal" diye cevap verdi. Sadece bu diyalog bile hatıraya duyulan saygı ve özenin bir işaretiydi.

Mustafa Kemal'in askeri olmak için havaya, suya bağırmak yetmez. Bilmem anlatabildim mi?..



Turşu karşılığında...

Önceki gün Müge Anlı'nın Atv'deki programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 26 yıllık eşi Leyla Eliş'in kaybolmasının ardından 7 ay önce sosyal medyada tanıştığı Seher ile Müge Anlı'nın programına çıkan Abdülhalim, "Ben izin günlerimde kadınlarla buluşup para alıyordum, eşim de buna razıydı. Bazen turşu, peynir, zeytin, salamura alıyordum. O an evde ne varsa... Ben zorla almıyorum. Eşim turşu ve yaprak sevdiği için alıyordum. Eşimin rızası olmadan İstanbul'da bir yere gidemezdim.









Onun rızası var ama şimdi her şeyi inkar ediyor. Karım beni para karşılığında başka kadınlara satıyordu. O beni satıyor ben ne yapayım?" deyince stüdyo buz kesti.

Gidişat hiç iyi değil. Toplumun her katmanında ciddi bir çözülme söz konusu. Sosyologlar gündüz kuşağı programlarının ortaya koyduğu veriler ışığında makaleler, tezler, kitaplar yazabilir. Çünkü artık ahlaksızlığın da turşusu kuruluyor.



Yeni felaketi sinekler mi getirecek?

Evet, sinek küçüktür ama mide bulandırır. Son günlerde ise midemizi daha fazla bulandırıyor. Çünkü dünyadaki yeni pandeminin sivrisinekler tarafından başlatılacağı ve çok daha ölümcül olacağı konuşuluyor.

Bu konuda insanları kaygılandıran son gelişme ABD'nin New Hampshire eyaletinde yaşandı ve sivrisinek ısırığı can aldı. Doğu At Ensefaliti (EEEV) virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. EEEV, ateş, titreme, kas ağrıları ve eklem ağrısı gibi grip benzeri semptomlara neden olabiliyor. Aşı ve tedavisinin olmaması da korkutuyor.

İki yıl önce Bill Gates'in paylaştığı gizemli sivrisinek fotoğrafı bu paranoyanın fitilini ateşlemişti. Ama beni en çok "Astral seyyahımız" popçu Yusuf Güney'in sözleri etkiledi. (!) Dedi ki, "Genetiği kodlanmış sivrisineklerin yayacağı hastalıklar insanlığın yeni kâbusu olacak."

Adam daha gelecekten yeni geldi. İnanmamak olmaz!..



Gaf'let kürsüsü

Narin'in 17 yaşındaki kuzeni Kurban Bayramı'nda intihar etmiş. İntihara kalkışan diğer kuzeni engelli kalmış. Narin'in ablası da merdivenden düşmüş. Aile değil sanki kız öğütme ocağı...



Zap'tiye

Narin'in katledildiği ama kimsenin olay hakkında konuşmaya yanaşmadığı Tavşantepe köyünün adı "Üç Maymun Köyü" olarak değiştirilsin!



Ne demiş?

Narin'in amcası Salim Güran'ı savunmaktan vazgeçen avukat Seda Toğrul, "Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim" dedi. Helâl olsun.