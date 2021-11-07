Birbirinden başarılı sanatçılar, eserlerini üretmek için dünyanın dört bir yanından İstanbul'a geliyor. 4 kıtadaki 63 ülkeden, 320 sanatçının başvurduğu bu şahane projeyi hayata geçiren, İstanbul Artists Residency'den başkası değil. Sanatçı ve sanat danışmanı Polina Somochkina ve iş insanı Halil İbrahim Çavuşoğlu tarafından kurulan İAR, uluslararası katılımcıların İstanbul'daki çevreyi ve yerel bağlamı keşfetmesini hedefliyor.



YEREL EĞİTİMLER

Başvuru havuzundan seçilen ve daha sonra İstanbul'da bir araya gelen sanatçılara ülkemizde yaşama, düşünme, araştırma ve sanat üzerinde çalışma fırsatı veriliyor. İstanbul Artist Residency, bir sanatçının çalışmalarının alışıldık çevresi dışında nasıl değiştirildiğini, diğer kültürel bağlamları keşfetme ve kültürler arası iletişim kurma fırsatı sunan bir proje, bu yüzden de çok değerli.



Proje aynı zamanda, pandemiyle bağlantılı olarak zamanın zorluklarına yanıt olarak ortaya çıkan sanatçıların sohbetlerini, sergileri, açık stüdyoları ve çevrimiçi rezidans faaliyetleri aracılığıyla, sanatsal bir ortamda alternatif yerel eğitim merkezleri ve deneyim alışverişi yapmayı hedefliyor. Bu yıl projenin teması 'BELLEKLER VE KİMLİKLER'... Sanatçılar, belleğin ve özdeşleşmenin ne olduğuna ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarına dair düşünmeye davet ediliyor. Proje 11-24 Kasım tarihleri arasında, Akaretler'deki sanat alanında gerçekleşecek. Öte yandan her gün açık stüdyolar, sanatçı konuşmaları ve ustalık dersleri yapılacak.

***



AYANCIK'TA KADINLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜCÜ

Şile'den Sinop'a uzanan bir kadın dayanışmasıyla tanıştırmak istiyorum sizi. Ayancıklı kadınlar Türkiye'nin farklı bölgelerinde kullanılan birçok farklı teknikle, keteni işliyor ve ortaya bir koleksiyon çıkarıp, keteni hayatımıza tekrar kazandırdırmayı başarıyorlar. Sinop'un Ayancık İlçesi'nde Gelecek Turizmde programı kapsamında gerçekleştirilen "Ayancık'ta Ketenin Yolculuğu" projesinden bahsediyorum. Ayancık sürdürülebilir turizmin yeni rotalarından biri olmaya hazır.



Neden derseniz, proje ile Ayancık'ın keten bezi ve keten ipi yapma sanatının yeniden canlandırılması, bölgenin coğrafi işaretli Ayancık keteni kültürel mirasının korunması ve bölgenin kültürel ve doğal değerleriyle sürdürülebilir turizme kazandırılması hedefleniyor. Bu proje, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNDP ve Anadolu Efes iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Gelecek Turizmde' projesi kapsamında hayata geçirildi. Sürdürülebilir moda akımının öncü isimlerinden Zeynep Tosun'un danışmanlığında, Ayancıklı kadınlar tarafından keten sofra koleksiyonu hazırlandı...

***



CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DİKKAT ÇEKEN, RADARA TAKILIR

Cinsiyet eşitliğine dikkat çeken her kim, yer, mekân, proje var ise bir ömür baş tacı olmaya adaydır. Neden derseniz; Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu'na nerden bakarsak bakalım, geldiğimiz nokta hâlâ içler acısı.



Türkiye de listenin sonlarındaki yerini koruyor. 153 ülke arasında 130'ncu sıradayız. Umudumu yine de kaybetmiyorum çünkü bu konuya dikkat çekenler duygusal radarıma takılıyor. Örneğin DeFacto, yeni bir reklam serisine imza attı. 'Ben bir başkalaştım' mottosuyla çekilen filmde kadın odun taşıyor, erkek örgü örüyor. Kadın araba tamir ediyor, erkek ütü yapıyor...