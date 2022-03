Herkesin merakla beklediği sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscar'lar bizim saatimizle bu gece yarısı 94. kez sahiplerini bulacak. Herkesin kafasında aynı sorular var. 'En İyi Film' ödülünü 12 dalda aday olan 'The Power of the Dog' mı, yoksa işitme engelli bir ailenin duyma yetisini kullanabilen tek üyesi Ruby'nin öyküsünü anlatan 'Coda' mı alır? Ne yalan söyleyeyim filmleri izledikten sonra hiç heyecanlandığım bir aday olmadığını fark ettim. Bir tek 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında gönül Oscar'ını Will Smith'e veriyorum, gerçekten de muhteşem bir performanstı.







Dilerim 'En İyi Yönetmen' ödülü de geçen yıl olduğu gibi bir kadın yönetmene gider. Jane Campion favorim ama Steven Spielberg'le 'Batı Yakası' da 'En İyi Yönetmen' ödülünü alabilir gibi duruyor. Gelelim filmlerden daha çok ilgimi çeken Oscar menüsüne. Hollywood'un en büyük gecesi bu yıl hem bol yıldızlı hem de lezzetli olacak. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan ödül töreni kadar, törenden sonra organize edilen parti de Oscar gecesinin en merak edilen etkinliklerinden biri.







Dünyaca ünlü film yıldızları, sanatçılar ve yapımcıların katılacağı partide bu yıl Türk yemekleri de olacak. 1995 yılından beri Oscar partisinin menüsünü hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck, partinin menüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) girişimleriyle, Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısına yer verecek.







Ayrıca gösteriden sonra tatlı ikramı için şefler, çikolatalı deniz tuzu Oscar eklerleri, greyfurt panna cotta ve smore's macarons gibi çeşitli tatlılar sunacaklar. Oscar eklerleri gerçekten harika gözüküyor. Şef, çikolata heykelleri için "İnsanlar onları eve götürmeyi sever" deyip ekliyor:

"Şimdi insanların ceketlerinde erimesinler diye onları kutuya koyuyoruz. 25 yıl önce birkaç kişi 'Oscar'ı eve götürdüm ve cebimde eridi! Şimdi küçük bir hatıranız olsun diye onu paketliyoruz. Bazıları bana '10 yıl önce aldığımı, dondurucumda saklıyorum' diyor."







KARİKATÜRİSTLER RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI ÇİZDİ

Sanatçılar tüm dünyanın üzülerek takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşını çizgileriyle yorumladı. Savaşı lanetleyenler, Rusya'nın saldırganlığını kınayanlar, uluslararası medyanın Ukrayna'ya gösterdiği ilgiyi Orta Doğu'daki savaşlardan esirgemesini eleştirenler, sıradan kişilerin yaşadığı trajedileri resmedenler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin duruşunu takdir edenler, nükleer savaş tehdidine dikkat çekenler ve daha nicesi dünyanın birçok yerinden karikatüristlerin çizimlerine konu oldu. Örneğin Kübalı çizer Miguel Morales Madrigal tüm parmakların saldırganlaşan Rusya'yı gösterdiğini vurguladı. Kosta Rikalı çizer Arcadio Esquivel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyada en çok nefret edilen kişi haline geldiğini anlattı. Hollandalı çizer Maarten Wolterink ise bu savaşı bir tek Putin'in istediğini ima ederek 'Putin'in savaşı' ifadesini kullanıyor. Bununla birlikte Polonyalı çizer Dariusz Dabrowski savaşın yalnızca ölüm getireceğine dikkat çekiyor.







AKILSIZ TELEFONLAR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Son dönemde yapılan araştırmalar akılsız telefonların satışlarının genel olarak canlandığını gösteriyor. Ben bu araştırmaya çok sevindim. Neden derseniz, sahiden de o telefonları özlemedik mi? Benim 3310'um vardı; o zaman akıllı olmayan bir cep telefonundan yapabileceğimiz şeyler genellikle telefon etmek, telefon almak, mesaj yollayıp mesaj almakla sınırlıydı. Öyle gün boyu instagramda gezinmek yoktu. Ne harika kaliteli zamanlarmış. Yazılım şirketi SEMrush'in verilerine göre internette akılsız telefonlarla ilgili Google aramaları da 2021 yılında yüzde 89 artış göstermiş. 2021 yılında finans şirketi Deloitte, Birleşik Krallık içerisinde kullanılan her 10 cep telefonundan birinin akılsız telefon olduğunu ortaya koydu. 2022'de bu telefonlara geri dönüş, bu çağda bu nostalji gerçekten çok güzel. Etrafınızda birilerinde görürseniz şaşırmayın, akılsız telefonlara göç başladı bile.