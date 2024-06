New York'un fareleri meşhurdur bilirsiniz.

Bodrum'da ise bu yaz domuzlar ve yılanlar konuşulacak.

2024 yaz sezonu için herkes "Bodrum hazır mı?" diye soruyor. Mekanlar hazır, yollar bu yıl inanamayacaksınız ama sorunsuz.

Sosyal medyada Bodrum'da lahmacun fiyatlarının 1000 TL'ye ulaştığına dair haberler var. Fakat paniğe gerek yok. Hâlâ 90 TL'ye de lahmacun bulabileceğiniz yerler var. Bodrum'u bilenler, her zaman bu tarz fiyatla ilgili söylentilerin de abartılı olduğunu bilir.









Doğruya doğru, su ve elektrik kesintileri hâlâ yaşanıyor. Çöp sorunu da çözüme kavuşturulamadı. Ama inanın, eski yıllara göre durum daha iyi. Bu yıl çevre konusuna ve atık atma kurallarına uymayanlara ağır cezalar uygulanıyor.

Öte yandan, Bodrum'da bazı problemler de var.









DÜZENLİ İLAÇLAMA LAZIM

Mesela Bodrum domuzlarla dolup taşıyor. Hatta plajlarda bile domuz görmek sıradanlaştı. Yani yan şezlonga uzanmış bir domuz görürseniz şaşırmayın.

Domuzların evcilleştirilmesi ve plajlarda dolaşması hijyen ve güvenlik açısından risk oluşturmakta. Bu nedenle, domuzların kontrol altına alınması ve doğal yaşam alanlarına geri döndürülmesi için çalışmalar yapılmalı.

Öte yandan son zamanlarda Bodrum'da akrep ve yılanların sıkça görüldüğüne dair birçok şikayet geliyor.







Özellikle geceleri sokaklarda ve evlerin bahçelerinde dolaşan bu canlılar, bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Hatta bazı turistlerin akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldığı da söyleniyor. Peki bu sorunun çözümü ne? Bodrum'da yaşayanlar ve tatile gelenler ne yapmalı?

Bazı vatandaşlar, bu durumun bölgedeki çöplerin artması ve ormanlık alanların tahrip edilmesiyle bağlantılı olduğunu savunuyor. Acilen Bodrum'da akrep ve yılanların yoğun olduğu bölgelerde düzenli ilaçlama çalışmaları yapılmalı.

Çöplerin düzenli olarak toplanması ve uygun şekilde depolanması, akrep ve yılanların üreme alanlarını daraltacaktır.

Özetle Bodrum'un doğal güzelliklerini ve turistik cazibesini korumak için bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması büyük önem taşıyor. Bodrum bu yaz, her zamankinden farklı olacak. Domuzlarla mı yüzeceğiz, yılanlarla mı hep beraber bekleyip görelim.



DENİZDE GÜVENLİK ŞART!

Bodrum'da karada olduğu kadar denizde de güvenliğin sağlanması büyük önem taşıyor. Bodrum'da deniz kazalarının en önemli sebeplerinden biri alkollü bot kullanımı.









Geçtiğimiz yıl yaşananların tekrarlanması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın alkollü bot kullanımıyla ilgili denizde çevirme yapması gerekiyor.

"Neden?" diye sorarsanız söyleyeyim...

Bodrum koylarında duran yüzlerce teknenin personeli ne yazık ki teknedekileri eğlenme mekanlarına bırakmıyor. Zodyak botları teknenin sahibinin çocukları kullanıyor. Alkolü çok kaçıranlar tekneye dönerken son sürat botlarını kullanıyor ve maalesef kazalara sebebiyet veriyor.

Aynı şekilde golf arabalarıyla mekanlara gidenler var! Kimse o arabaları kullananları alkollü mü değil mi diye çevirmiyor! Bodrum'da acilen hem denizin hem de site içlerindeki golf arabası kullanan gençlerin denetlenmesi gerekiyor.



SUSUZLUK NE OLACAK?

Bodrum'un bir gerçeği de susuzluk!

Herkes "Ne olacak susuzluk sorunu?" diye birbirine soruyor. Kesin çözüm bu yaza yetişmez. Ancak Mumcular, Geyik ve Marmaris barajlarının ömrünü uzatmak için çalışmalara başlandı. Milas'a bağlı Ekinambarı bölgesinde tuz oranı yüksek olduğundan kaynaktaki suyu arıtıp ana isale hattına dahil etmek ve çevrede bulunan sularla barajları beslemek istiyor yetkililer.

Bunu başarabilirlerse su ihtiyacımız yüksek oranda giderilmiş olacak.

Öte yandan Turgutreis bölgesinde ters ozmoz yöntemiyle deniz suyunu arıtıp içme suyu haline getirme işi planlanıyor. Bu süreç ise 10-11 aylık bir zamanı kapsıyor.